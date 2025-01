Salto con gli sci, cifre e fatti femminili Coppa del Mondo Willingen 2025. Il Mühlenkopfschanze è una sfida per le ragazze volanti

La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci affronta una transizione estrema. Non si passa solo dall’Asia all’Europa, ma anche da un trampolino minuto a uno gigantesco! Difatti, nel fine settimana accavallato tra il 31 gennaio e il 2 febbraio si gareggerà a Willingen (Germania).

Zao é poco più di uno “sgabello” se paragonato al possente Mühlenkopfschanze, ovverosia il Large Hill più grande dell’orbe terracqueo. Con un punto K fissato a 130 metri e un HS a 147, l’impianto dell’Assia ha dimensioni superate esclusivamente dai trampolini di volo.

Le donne si cimenteranno nel contesto di Willingen per la quarta volta nella storia. Qui non si scherza, soprattutto perché il vento può generare situazioni di pericolo tangibile. Non a caso, più di una volta qualche atleta ha rinunciato al proprio salto. Piuttosto di rischiare la salute, ha avuto la lucidità di tirarsi indietro.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°9

Borgo: Willingen (Germania)

Struttura: Mühlenkopfschanze (HS147)

Competizioni ospitate: 6

Prima gara: 29 gennaio 2022

Ultima gara: 4 febbraio 2024

I PODI DELLE SEI GARE

29 GENNAIO 2022

1. KRAMER Marita (AUT)

2. SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina (GER)

3. KLINEC Ema (SLO)

30 GENNAIO 2022

1. VODAN {Née KRIZNAR} Nika (SLO)

2. SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina (GER)

3. KUSTOVA Alexandra (RUS)

4 FEBBRAIO 2023

1. SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina (GER)

2. KLINEC Ema (SLO)

3. TAKANASHI Sara (JPN)

5 FEBBRAIO 2023

1. ITO Yuki (JPN)

2. MARUYAMA Nozomi (JPN)

3. TAKANASHI Sara (JPN)

3 FEBBRAIO 2024

1. SEIFRIEDSBERGER Jacqueline (AUT)

2. TAKANASHI Sara (JPN)

3. SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina

4 FEBBRAIO 2024

1. OPSETH Silje (NOR)

2. PREVC Nika (SLO)

3. ITO Yuki (JPN)

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

MALSINER Lara

Gare disputate: 4

Ingressi in zona punti: 4

Miglior risultato: 21a il 4 febbraio 2024

MALSINER Jessica

Gare disputate: 4

Ingressi in zona punti: 3

Miglior risultato: 22a il 5 febbraio 2023

SIEFF Annika

Gare disputate: 2

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 22a il 3 febbraio 2024