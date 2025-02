Salto con gli sci femminile, Kvandal detta legge in gara-1 a Willingen. Malsiner ancora in top20

Va in archivio con una doppietta norvegese la prima delle due competizioni individuali previste questo weekend sul trampolino grande di Willingen, sede della nona tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di salto con gli sci. Eirin Maria Kvandal ha dominato la scena in gara-1 sul mastodontico impianto tedesco, facendo il vuoto nella seconda serie con un salto mostruoso che le ha consentito di infliggere distacchi abissali al resto della concorrenza.

La fenomenale 23enne scandinava, seconda dopo la prima serie a soli 3 decimi dalla capolista, si è inventata un numero pazzesco avvicinando il punto HS (fissato a 147 metri) da stanga 17 con un discreto atterraggio e trionfando con 15.9 punti di margine sulla connazionale norvegese Anna Odine Stroem, brava a veleggiare fino ai 137 metri da stanga 18. Podio completato in terza piazza dall’austriaca Jacqueline Seifriedsberger, distante 25.1 punti dalla vetta stampando la miglior misura della gara (147 metri) con forte vento frontale da stanga 20 e pasticciando un po’ in fase di atterraggio.

Per Kvandal si tratta della seconda affermazione individuale della stagione nel circuito maggiore, portandosi così a quota 6 successi complessivi in carriera e lanciandosi all’inseguimento del tandem di testa nella classifica generale di Coppa del Mondo. La slovena Nika Prevc ha conservato il pettorale giallo con il discreto sesto posto odierno, allungando a +61 sulla tedesca Katharina Schmid (11ma oggi) e mantenendo 247 punti di vantaggio su una Kvandal in forte rimonta.

Ottava gara consecutiva tra le migliori 20 per Lara Malsiner, che si conferma il punto di riferimento attuale della squadra azzurra raccogliendo un buon 17° posto in un contesto di gara a lei sfavorevole (trampolino grande e con vento frontale), mentre Annika Sieff si è dovuta accontentare della 25ma piazza. Eliminata nella prima serie Jessica Malsiner, 32ma.