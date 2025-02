Salto con gli sci, Tschofenig detta legge in gara-2 a Lake Placid e vede la Sfera di Cristallo. Insam a punti

Daniel Tschofenig non sbaglia un colpo e continua a macinare risultati di peso a raffica, primeggiando in gara-2 sul trampolino grande HS128 di Lake Placid che ha ospitato questo weekend la tredicesima tappa della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di salto con gli sci. Trasferta nordamericana che va in archivio con un bilancio molto positivo per il pettorale giallo, sempre più vicino alla conquista della sua prima Sfera di Cristallo.

Il fresco vincitore della Tournée dei Quattro Trampolini ha centrato l’ottavo successo individuale della stagione nel circuito maggiore, portandosi inoltre a quota 15 podi su 21 competizioni disputate nell’inverno corrente. Tschofenig, terzo dopo la prima serie ma vicinissimo al leader, ha fatto la differenza nella seconda serie con un salto formidabile da 132.5 metri che gli ha permesso di balzare davanti a tutti con margine.

Il 22enne austriaco ha preceduto il connazionale Jan Hoerl (al comando dopo la prima serie) di 6 punti netti, allungando nuovamente a +203 nella classifica generale di Coppa del Mondo quando mancano otto gare al termine. Appuntamento rimandato con la prima affermazione della stagione per lo sloveno Anze Lanisek, favorito tecnico della vigilia, che si deve accontentare della terza moneta a 12.8 punti da Tschofenig.

Qualche rimpianto per il norvegese Johann Andre Forfang, che ha gettato alle ortiche il podio lasciando sul piatto almeno quattro punti sulle valutazioni dei giudici nel secondo salto di gara e attestandosi in quarta piazza a tre lunghezze dalla top3, subito davanti al fuoriclasse giapponese Ryoyu Kobayashi, in crescita con il miglior risultato dell’inverno. Terzo ingresso in zona punti della stagione nel circuito maggiore per Alex Insam, unico azzurro presente a Lake Placid, che ha chiuso 30°.