Salto con gli sci: Nika Prevc non si ferma più e vince di nuovo a Lake Placid, Lara Malsiner nelle 20

Nuova gara, stessa protagonista. In meno di ventiquattr’ore Nika Prevc fa il bis a Lake Placid. Dominio assoluto per la slovena negli States, dove porta a casa anche la seconda gara del fine settimana in maniera, se possibile, anche più netta della prima. Per lei 272.1 punti con salti da 126 metri, capaci di valere 134.5 e 137.6 rispettivamente. E adesso la Coppa del Mondo si avvicina sempre di più.

Il podio è completato da un’accoppiata tedesca, quella formata da Agnes Reisch e Selina Freitag. Per l’una 261.2, per l’altra 254.7 e, in linea generale, conferma della terna che già aveva guidato la prima serie. Nella seconda seri, va detto, Freitag riesce anche ad arrivare all’HS di 128 metri, ma non atterra al meglio e paga punti che le costano una possibile seconda posizione.

In top 5 Eirin Maria Kvandal e Thea Minyan Bjoerseth, con la prima delle due norvegesi che sale da settima a quarta e la seconda che fa anche di meglio, da nona a quinta. Per loro 251.1 e 246.4 punti. Subito dietro l’austriaca Jacqueline Seifriedsberger a 243.6, poi la tedesca Katharina Schmid a 241.8 (e sempre più lontana in Coppa, anzi ormai è a metà tra Prevc e Kvandal). Completano la top ten la norge Anna Odine Stroem con lo stesso punteggio di Schmid (dunque settima ex aequo), l’austriaca Lisa Eder a 240.3 e la canadese Alexandria Loutitt a 239.8.

In casa Italia è 18° posto per Lara Malsiner, che sostanzialmente non si discosta dalle impressioni della giornata di ieri. Per lei 205.4 punti totali. Fuori nella prima serie Martina Zanitzer, che aveva saltato 90 metri per 60.8 punti. Tenuta precauzionalmente fuori Annika Sieff, perché nella prima serie di ieri notte era caduta dopo l’atterraggio: per questo si è deciso di non rischiarla, anche in funzione degli appuntamenti più vicini.