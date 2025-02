Salto con gli sci, Forfang festeggia la prima vittoria stagionale a Lake Placid davanti a Hoerl e Tschofenig

Dopo quattro secondi posti nelle ultime cinque gare, Johann Andre Forfang si sblocca e torna alla vittoria imponendosi nella prima competizione individuale del weekend sul trampolino grande HS128 di Lake Placid (New York, Stati Uniti), sede della tredicesima tappa della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di salto con gli sci.

Il norvegese conquista così il primo successo individuale della stagione, raggiungendo quota 6 affermazioni complessive in carriera nel circuito maggiore e ritornando sul gradino più alto del podio a quasi un anno di distanza dall’ultima volta (Large Hill di Oslo). Forfang ha fatto la differenza nella serie inaugurale, sfruttando al meglio condizioni meteo di favore e costruendo un buon vantaggio da difendere nella seconda metà dell’evento.

Il 29enne scandinavo è poi riuscito a respingere il tentativo di rimonta dei suoi avversari più temibili, trionfando con un margine di 2.9 punti su Jan Hoerl e 4.5 punti sull’altro austriaco Daniel Tschofenig. Quest’ultimo ha archiviato dunque il 14° podio dell’inverno, consolidando il pettorale giallo e mantenendo un gap di 183 punti su Hoerl nella classifica generale di Coppa del Mondo.

Da segnalare la grande rimonta del norvegese Marius Lindvik, da 13° a 4° sfiorando il podio, e dello sloveno Anze Lanisek, da 21° a 7°. Peccato per Alex Insam, unico azzurro iscritto alla tappa nordamericana, che ha mancato l’accesso alla seconda serie per poco meno di quattro punti attestandosi in 35ma piazza con un salto discreto ma non eccezionale.