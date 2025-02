Salto con gli sci, Tschofenig batte un grande Forfang e fa doppietta a Willingen

Daniel Tschofenig firma la doppietta a Willingen e consolida la sua leadership nella classifica generale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di salto con gli sci, facendo un passo avanti molto importante verso la conquista della sua prima Sfera di Cristallo dopo aver primeggiato meno di un mese fa alla Tournée dei Quattro Trampolini.

Il 22enne austriaco ha bissato il successo di ieri sul trampolino grande tedesco, che ha ospitato questo weekend la dodicesima tappa stagionale del circuito maggiore, respingendo al mittente l’assalto di un Johann Andre Forfang in stato di grazia e confermandosi ad oggi il saltatore più forte e completo del lotto. Tschofenig ha fatto la differenza nella prima serie, costruendo un discreto margine di sicurezza e completando l’opera nella seconda parte di gara con un salto altrettanto competitivo.

Settima affermazione individuale (e podio numero 13) dell’inverno in Coppa del Mondo per il pettorale giallo, che ha avuto la meglio su Forfang per 5.4 punti infliggendo oltre venti lunghezze al resto della concorrenza. Terza posizione a 21 punti dalla vetta per l’austriaco Jan Hoerl, bravo a limitare i danni dopo il 6° posto provvisorio della prima serie in un periodo non esaltante sul piano dei risultati, scivolando però a -203 da Tschofenig nella generale.

Il festival austriaco a Willingen è stato completato dal quarto posto di Stefan Kraft e dal quinto di Maximilian Ortner, che hanno preceduto il norvegese Kristoffer Eriksen Sundal, il giapponese Ryoyu Kobayashi e lo sloveno Anze Lanisek. Buona prestazione senza la gioia della zona punti per l’azzurro Alex Insam, reduce dalla 23ma piazza di ieri in gara-1, 32° e secondo degli esclusi dal passaggio alla seconda serie. Eliminato in qualificazione Francesco Cecon, 54°.