Calendario Mondiali salto con gli sci Trondheim 2025: programma, orari, tv, streaming

Ultimi giorni di attesa in vista dei Campionati Mondiali di salto con gli sci 2025, evento clou della stagione preolimpica in programma a Trondheim da giovedì 27 febbraio a sabato 8 marzo. Nella suggestiva località norvegese verranno assegnati nel complesso sette titoli iridati, con quattro competizioni individuali (due per genere) e tre a squadre (femminile, maschile e mista).

L’Italia, priva di Giovanni Bresadola da inizio stagione, può ambire ad un buon piazzamento nella top10 nella gara femminile su trampolino piccolo con Lara Malsiner (che sta trovando stabilità anche sugli impianti di grandi dimensioni) e nelle due prove a squadre a cui prenderà parte in base alle convocazioni della vigilia, ovvero quella mista e quella riservata alle donne.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali di salto con gli sci 2025. Tutti gli eventi della rassegna iridata verranno trasmessi integralmente in diretta streaming su discovery+, mentre non è ancora stato definito il palinsesto sui canali Eurosport e su Rai Sport (oltre alla programmazione streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e DAZN) fino al termine della manifestazione.

CALENDARIO MONDIALI SALTO CON GLI SCI 2025

Giovedì 27 febbraio

20.30 Qualificazione individuale femminile su trampolino piccolo

Venerdì 28 febbraio

14.00 Gara individuale femminile su trampolino piccolo

Sabato 1° marzo

17.00 Gara a squadre femminile su trampolino piccolo

20.30 Qualificazione individuale maschile su trampolino piccolo

Domenica 2 marzo

17.00 Gara individuale maschile su trampolino piccolo

Mercoledì 5 marzo

16.00 Gara a squadre mista su trampolino grande

Giovedì 6 marzo

16.20 Gara a squadre maschile su trampolino grande

20.30 Qualificazione individuale femminile su trampolino grande

Venerdì 7 marzo

12.15 Qualificazione individuale maschile su trampolino grande

16.15 Gara individuale femminile su trampolino grande

Sabato 8 marzo

15.45 Gara individuale maschile su trampolino grande

PROGRAMMA MONDIALI SALTO CON GLI SCI 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport ed Eurosport (palinsesti precisi ancora da definire).

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN (palinsesti precisi ancora da definire).