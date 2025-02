Combinata nordica, Geiger batte Riiber in volata a Otepää e tiene aperta la Coppa del Mondo

Vinzenz Geiger non si lascia sfuggire la grande occasione e, dopo essersi imposto a sorpresa nel segmento di salto mattutino sul trampolino piccolo, vince la Gundersen di Otepää valevole come seconda competizione individuale del weekend in occasione della sesta tappa della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di combinata nordica.

Il campione olimpico in carica, partito con soli 4 secondi di vantaggio su Jarl Magnus Riiber al via della 10 km di fondo, non è riuscito a staccare il rivale norvegese decidendo dunque di giocarsi tutto in volata e avendo la meglio proprio sul rettilineo conclusivo. Per Geiger si tratta della quinta affermazione della stagione, portandosi così a quota 15 vittorie in carriera nel circuito maggiore.

Il 27enne tedesco guadagna inoltre una decina di punti su Riiber avvicinandosi a -91 dal leader della classifica generale di Coppa del Mondo quando mancano cinque gare alla fine e tenendo dunque aperta la sfida per la conquista della Sfera di Cristallo. Alle spalle della coppia di testa, lo sprint di gruppo con in palio il terzo gradino del podio è stato vinto dal norvegese Jens Luraas Oftebro (in grande rimonta dopo la decima piazza nel salto).

Gara non entusiasmante per i colori azzurri, con un buon Aaron Kostner 28° a 1’39” dalla vetta (partendo 35° nel segmento di fondo) ed Alessandro Pittin 38° a 2’33” (era 44° dopo il segmento di salto). Gli altri due italiani, Raffaele Buzzi e Stefano Radovan, non hanno preso parte al segmento di fondo.