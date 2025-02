Salto con gli sci, fatti e cifre femminili Coppa del Mondo Ljubno 2025. È tempo della piccola classica slovena

La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci archivia l’esperienza americana e torna nel Vecchio Continente. Dall’ebbrezza per la novità statunitense, si passa alla meno affascinante, ma certamente confortante certezza data da un contesto conosciuto in assoluto. Difatti, nell’imminente weekend si gareggerà a Ljubno.

La località slovena è, a tutti gli effetti, una delle classiche del massimo circuito rosa, essendo stata inserita nel calendario di ogni singola stagione, eccezion fatta per il 2013-14. Non a caso, il trampolino può vantarsi di appartenere all’esclusivo “Club 20”, ovvero a quello sparuto gruppo di impianti che hanno ospitato almeno 20 gare individuali valevoli per la Sfera di cristallo.

Il Logarska Dolina, per la verità, è stato il primo trampolino a raggiungere questa significativa pietra miliare grazie alla competizione disputata nel giorno di Capodanno 2023. Successivamente, anche le strutture edificate a Zao e Hinzebach si sono aggiunte a quella slovena.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°11

Borgo: Ljubno (Slovenia)

Struttura: Logarska Dolina (HS94)

Competizioni ospitate: 22

Prima gara: 11 febbraio 2012

Ultima gara: 28 gennaio 2024

VINCITRICI ULTIMI 10 ANNI

2015 – TAKANASHI Sara (JPN)

2015 – TAKANASHI Sara (JPN) * {Ex Aequo}

2015 – IRASCHKO-STOLZ Daniela * (AUT) {Ex Aequo}

2016 – VTIC Maja (SLO)

2016 – IRASCHKO-STOLZ Daniela (AUT)

2017 – LUNDBY Maren (NOR)

2017 – SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina (GER)

2018 – LUNDBY Maren (NOR)

2018 – IRASCHKO-STOLZ Daniela (AUT)

2019 – LUNDBY Maren (NOR)

2019 – TAKANASHI Sara (JPN)

2020 – LUNDBY Maren (NOR)

2021 {Gen} – KVANDAL Eirin Maria (NOR)

2021 {Dic} – VODAN {Née KRIZNAR} Nika (SLO)

2022 {Gen} – TAKANASHI Sara (JPN)

2022 {Dic} – STRØM Anna Odine (NOR)

2023 – PINKELNIG Eva (AUT)

2024 – PINKELNIG Eva (AUT)

2024 – PREVC Nika (SLO)

DONNE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

11 – TAKANASHI Sara [JPN] (6-4-1)

5 – PINKELNIG Eva [AUT] (2-3-0)

5 – SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina [GER] (1-1-3)

3 – VODAN {Née KRIZNAR} Nika [SLO] (1-0-2)

3 – KRAMER Marita [AUT] (0-1-2)

2 – VTIC Maja [SLO] (1-1-0)

2 – STRØM Anna Odine [NOR] (1-1-0)

2 – PREVC Nika [SLO] (1-1-0)

2 – KRIZNAR {Née BOGATAJ} Ursa [SLO] (0-1-1)

2 – KLINEC Ema [SLO] (0-1-1)

1 – KVANDAL Eirin Maria [NOR] (1-0-0)

1 – SEIFRIEDSBERGER Jacqueline [AUT] (0-0-1)

1 – KREUZER {Née HÖLZL} Chiara [AUT] (0-0-1)

1 – SEYFARTH Juliane [GER] (0-0-1)

1 – FREITAG Selina [GER] (0-0-1)

1 – LOUTITT Alexandria [CAN] (0-0-1)

PODI E VITTORIE PER NAZIONE

16 (5-6-5) – AUSTRIA

12 (3-4-5) – SLOVENIA

11 (6-4-1) – GIAPPONE

9 (6-3-0) – NORVEGIA

9 (1-2-6) – GERMANIA

6 (2-1-3) – USA

2 (0-1-1) – FRANCIA

1 (0-0-1) – CANADA

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

MALSINER Lara

Gare disputate: 12

Ingressi in zona punti: 11

Ingressi nella top-ten: 2

Miglior risultato: 6a il 1 gennaio 2023

SIEFF Annika

Qualificazioni superate: 2 su 2

Ingressi in zona punti: 2

Miglior risultato: 16a il 28 gennaio 2024

MALSINER Jessica

Gare disputate: 8

Ingressi in zona punti: 2

Miglior risultato: 21a il 24 gennaio 2021

AMBROSI Martina

Qualificazioni superate: 3 su 6

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 30a il 28 gennaio 2024

ZANITZER Martina

Qualificazioni superate: 0 su 2