Salto con gli sci femminile, Nika Prevc batte Pinkelnig e si impone in gara-2 a Ljubno. Quattro italiane in zona punti

Nika Prevc risponde a Eva Pinkelnig e conquista un prezioso successo nella seconda competizione individuale del weekend sul trampolino piccolo HS94 di Ljubno, in occasione dell’ottava tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di salto con gli sci. Sesta vittoria in carriera (tutte ottenute quest’inverno) per la diciottenne slovena, che consolida dunque la sua leadership in classifica generale anche grazie al quinto posto odierno della giapponese Yuki Ito.

Prevc, dopo la seconda piazza di ieri in gara-1, ha alzato l’asticella firmando il miglior punteggio in entrambe le serie e facendo la differenza soprattutto con l’ultimo salto. Nika ha rifilato alla fine 5.1 punti alla veterana austriaca Pinkelnig, mentre il podio è stato completato in terza posizione dalla padrona di casa slovena Nika Kriznar a 7.9 punti dalla vetta.

A seguire troviamo la canadese Alexandria Loutitt, quarta a -11.2 punti dalla testa, Yuki Ito, quinta a -15.3, la nipponica Sara Takanashi, sesta a -15.9, la finlandese Jenny Rautionaho, settima a -17.6, la canadese Abigail Strate, ottava a -18.6, l’austriaca Lisa Eder, nona a -18.6, e la tedesca Anna Rupprecht, decima a -22.9.

Bilancio positivo per l’Italia, che porta ben quattro atlete in zona punti: 16ma un’ottima Annika Sieff (era 13ma dopo la prima serie), 26ma Lara Malsiner, 29ma Jessica Malsiner e 30ma Martina Ambrosi al miglior risultato della carriera nel circuito maggiore.

Foto: Lapresse