Rugby, come può cambiare il ranking dell’Italia nella sfida contro il Galles

Nell’ultimo aggiornamento del World Ranking Rugby, rilasciato lunedì 3 febbraio, l’Italia maschile è rimasta stabile al decimo posto a quota 78.41: nel secondo incontro del Sei Nazioni 2025, invece, gli azzurri ospiteranno il Galles e rimetteranno in palio il piazzamento in top ten.

Il Galles, infatti, attualmente si trova 11° a quota 74.01: gli azzurri verrebbero scavalcati dai gallesi in caso di sconfitta con più di 15 punti di scarto. Tutti gli altri risultati, invece, permetterebbero all’Italia di conservare la decima piazza.

In caso di sconfitta italiana con meno di 15 punti di scarto i gallesi si porterebbero a meno di un punto dagli azzurri, ma resterebbero alle loro spalle. Con un pari la differenza resterebbe di quasi 3 punti, ma con una vittoria azzurra diventerebbe di quasi 5 punti, o maggiore di 5 se arrivasse il successo con più di 15 punti di scarto.

Il fattore campo favorevole all’Italia andrà ad acuire infatti il divario in classifica tra le due compagini, e proprio a causa di questo elemento gli azzurri andranno a guadagnare pochi centesimi di punto in caso di vittoria, cedendo terreno in classifica sia in caso di pareggio che di sconfitta.

Nel match contro il Galles, infatti, l’Italia in caso di vittoria con più di 15 punti di scarto guadagnerebbe 0.39 e si porterebbe a quota 78.80, mentre in caso di successo con 15 o meno punti di scarto incamererebbe 0.26 e si isserebbe a quota 78.67.

In caso di pareggio, invece, gli azzurri cederebbero 0.74 e scenderebbero a 77.67, mentre in caso di sconfitta con 15 o meno punti di scarto cederebbero 1.74 e si troverebbero a quota 76.67, infine in caso di battuta d’arresto con più di 15 punti di scarto lascerebbero sul piatto 2.61 e tornerebbero a quota 75.80.

SCENARI RANKING RUGBY ITALIA-GALLES

Vittoria Italia con più di 15 punti di scarto: Italia +0.39, Galles -0.39.

Vittoria Italia con 15 o meno punti di scarto: Italia +0.26, Galles -0.26.

Pareggio: Galles +0.74, Italia -0.74.

Vittoria Galles con 15 o meno punti di scarto: Galles +1.74, Italia -1.74.

Vittoria Galles con più di 15 punti di scarto: Galles +2.61, Italia -2.61.

RANKING RUGBY AL 3 FEBBRAIO (TOP 15)

1 Sudafrica 92.78

2 Irlanda 90.78

3 Nuova Zelanda 90.36

4 Francia 88.51

5 Argentina 84.97

6 Scozia 83.57

7 Inghilterra 82.31

8 Australia 81.52

9 Fiji 80.07

10 Italia 78.41

11 Galles 74.01

12 Georgia 73.85

13 Giappone 72.95

14 Samoa 72.68

15 Stati Uniti 70.02