Rugby 7 femminile, Nuova Zelanda dominante a Vancouver

Si è disputata a Vancouver, in Canada, la terza tappa del Hbsc Svns 2025 femminile, il tour mondiale di rugby a sette con una quattro giorni di partite che ha visto colpi di scena fin dalla prima fase, con la sorprendente eliminazione di una lanciatissima Francia. Ma andiamo con ordine.

Nella pool A grandissimo equilibrio e a sorpresa a chiudere in testa, con 2 vittorie su 3, è il Brasile, appaiato come successi ad Australia e Canada, anche loro qualificate ai playoff, con la Spagna che chiude ultima. Nella pool B, invece, tre successi su tre per la Nuova Zelanda, che precede gli USA con 2 successi, mentre vengono eliminate Cina e Irlanda. Nella pool C, infine, due successi e playoff conquistati sia per Gran Bretagna sia per Giappone, con le Fiji che strappano il biglietto per i quarti di finale nonostante una sola vittoria, mentre chiude ultima una deludentissima Francia, sin qui terza forza del torneo.

Nei quarti di finale si conferma un sorprendente Giappone, che si impone 22-17 sugli USA, mentre si ferma il sogno delle brasiliane, battute con un netto 46-0 dalle Fiji. Niente sorprese negli altri due quarti di finale, dove le due dominatrici della stagione continuano a correre. L’Australia elimina la Gran Bretagna con un 28-14, mentre la Nuova Zelanda supera il Canada per 34-12.

Le semifinali regalano una finale anticipata, con le due grandi del torneo, cioè Nuova Zelanda e Australia, che si scontrano subito. E sono le neozelandesi a imporsi per 29-10 e conquistare un posto in finale. Finale dove arrivano anche le Fiji, che superano il Giappone per 28-7. Finale senza storia, però, con la Nuova Zelanda che è troppo superiore e si impone con un netto 41-7 sulle Fiji che non ammette repliche.