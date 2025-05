Rugby a 7: il Sudafrica vince a Los Angeles e conquista il Svns 2025

Si è conclusa nella notte italiana l’ultima tappa del Svns 2025, il tour mondiale di rugby a sette. A Los Angeles si sono svolte le finalissime e le migliori formazioni al mondo si giocavano il titolo. Una sfida serrata, dove ogni vittoria o sconfitta era decisiva. Ecco come è andata.

A sorpresa nella fase a gironi la pool A è stata dominata dal Sudafrica, sin qui spesso deludente, che ha preceduto l’Argentina, una brutta Francia e la Gran Bretagna. Nella pool B, invece, continua a sorprendere la Spagna, con due vittorie e un ko, che ha preceduto la Nuova Zelanda, poi l’Australia e le Fiji. Le semifinali, quindi, hanno visto sfidarsi Spagna e Argentina da una parte del tabellone, e Sudafrica e Nuova Zelanda dall’altro lato.

In semifinale sono arrivate tre delle migliori quattro formazioni della stagione, con solo gli All Blacks 7s a “stupire” rispetto a una stagione anonima. Ma la vera e continua sorpresa è la Spagna, che dopo la finale a Dubai bissa anche a Los Angeles superando l’Argentina per 29-5, mentre nell’altra semifinale il Sudafrica ha la meglio dei neozelandesi per 31-5.

La finale, dunque, è stata Spagna-Sudafrica. Cioè una formazione che per la prima volta nella sua storia si giocava il titolo, contro i Blitzbokke, vincitori di 4 edizioni delle World Series, di nove secondi posti e vincitori di due medaglie di bronzo olimpiche. E il palmares si è sentito in finale, dove le mete di Davids, Ndhlovu e Duarttee hanno fatto la differenza e il Sudafrica ha vinto 19-5.