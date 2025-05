Rugby a 7 femminile: la Nuova Zelanda trionfa a L.A. e vince il Svns 2025

Si è conclusa nella notte italiana l’ultima tappa del Svns 2025 femminile, il tour mondiale di rugby a sette. A Los Angeles si sono svolte le finalissime e le migliori formazioni al mondo si giocavano il titolo. Una sfida serrata, dove Australia e Nuova Zelanda erano le favorite d’obbligo per il titolo. Ecco come è andata.

Nella fase a gironi proprio la Nuova Zelanda ha dominato la pool A con tre vittorie su tre, precedendo Canada, Gran Bretagna e Giappone. Nella pool B, invece, a fare il vuoto è stata l’Australia, che ha preceduto Usa, Fiji e una deludente Francia. Le semifinali, dunque, hanno visto sfidarsi Australia e Canada da un lato, e Nuova Zelanda e Usa dall’altro.

E come detto, Australia e Nuova Zelanda erano le favorite d’obbligo per il titolo. E le semifinali hanno confermato i pronostici della vigilia con due successi netti per le due dominatrici della stagione. L’Australia, infatti, ha battuto il Canada per 33-7, mentre dall’altra parte le Black Ferns 7s hanno superato gli Usa per 34-7.

La finale, dunque, è stata Nuova Zelanda-Australia, cioè le due formazioni che hanno vinto tutte le tappe del Svns 2025, con le neozelandesi vincitrici 4 volte (e finaliste nelle altre due occasioni) e le australiane con due successi e altrettante finali. E la finale ha confermato quanto visto quest’anno, con la Nuova Zelanda che si è imposta con un netto 31-7 conquistando il titolo.