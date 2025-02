Rugby 7, Argentina vittoriosa nella tappa dell’Hbsc Svns 2025

Si è disputata a Vancouver, in Canada, la terza tappa dell’Hbsc Svns 2025, il tour mondiale di rugby a sette con una quattro giorni di partite che ha confermato come i valori mondiali del rugby 7 si siano capovolti quest’anno. Ma andiamo con ordine.

Nella pool A domina l’Argentina, che fa tre su tre e conquista senza problemi l’accesso ai quarti di finale. Alle sue spalle una Gran Bretagna in crescita, che ha preceduto una deludente Francia – comunque qualificata – e il Kenya. Nella pool B, invece, c’è molto più equilibrio, con il Sudafrica che chiude primo con due vittorie e un ko, precedendo la Nuova Zelanda e l’Australia, entrambe con due successi ed entrambe ai playoff. Ultima l’Irlanda a quota zero successi. Nella pool C, infine, tre successi su tre per le Fiji, che precedono la Spagna, ancora una volta ai playoff, mentre vengono eliminate Uruguay e USA.

Nei quarti di finale, poi la sempre più sorprendente Spagna ha battuto 12-7 la ben più quotata, ma sempre più in crisi, Nuova Zelanda; mentre continua la corsa dell’Argentina che ha superato 12-7 la Francia. Successo netto, invece, per le Fiji che liquidano la Gran Bretagna per 24-0, mentre l’ultima semifinalista è il Sudafrica, che batte di misura l’Australia 17-14.

Le semifinali regalano emozioni, ma poche mete, con l’Argentina che fatica ad aver la meglio sulla Spagna, imponendosi solo 7-0 con la meta di Marcos Moneta, mentre è una meta di Donovan Don a dare la vittoria per 12-10 al Sudafrica contro le Fiji. E in finale trionfo dell’Argentina, che batte il Sudafrica per 19-12 e lo fa scappando via nel primo tempo con le due mete di Luciano Gonzales e, a inizio ripresa, con quella di Tobias Wade. Ai Blitzbokke non bastano le marcature di Quewin Nortje e Siviwe Soyizwapi per rimontare.