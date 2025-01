Rugby 7, a Perth vince l’Argentina

Si è disputata a Perth, in Australia, la terza tappa del Hbsc Svns 2025, il tour mondiale di rugby a sette con una tre giorni di partite che fin da subito hanno regalato sorprese ed emozioni. A partire dall’eliminazione già nella prima fase della Nuova Zelanda. Ma andiamo con ordine.

Il primo giorno ha visto nella pool A regnare l’equilibrio, spezzato da Argentina e Sudafrica, capaci di vincere due match e chiudere ai primi due posti. In terza piazza i padroni di casa dell’Australia, che strappano il biglietto per i quarti, mentre chiudono ultimi gli Usa. Nella pool B, invece, fa tre su tre la Francia, che precede la sempre ottima Spagna, con 2 successi, la Gran Bretagna, qualificata ai quarti, e l’Irlanda. Nella pool C, infine, come detto la grande sorpresa chiamata Uruguay. I sudamericani chiudono con due vittorie, come le Fiji, e precedono la Nuova Zelanda, che così viene eliminata, e il Kenya.

Nei quarti di finale si spegne il sogno dell’Uruguay, sconfitto con un netto 38-0 dalla Spagna che vola in semifinale. Semifinale anche per l’Argentina, che chiude la pratica Gran Bretagna con il punteggio di 27-14. Vincono anche il Sudafrica, che batte 19-0 le Fiji, e l’Australia, che un po’ a sorpresa ferma la corsa della Francia con una vittoria per 24-14. In semifinale, poi, non c’è partita tra Argentina e Spagna, con i sudamericani che dominano a vincono 40-5. Più combattuta, invece, Australia-Sudafrica, dove è decisiva la meta allo scadere di Ekanayake per il 17-12 che manda i padroni di casa in finale.

La finale, dunque, è tra l’Argentina e i padroni di casa dell’Australia. Favoriti i primi, con gli australiani che puntano sul tifo. Ma non basta, perché nel primo tempo arrivano subito le mete di Moneta, Gonzales e Alvarez per la fuga sul 17-0. E a inizio ripresa si concede il bis Gonzales, chiudendo di fatto i giochi. Poi arrivano le mete di Graziano, quella australiana con Tonga, poi di nuovo due volte Graziano per il 41-5 finale.