Rossetti: “Ho cercato la medaglia, mancata la parte centrale”. Delago: “Mi dispiace per gli errori”

Nadia Delago e Marta Rossetti sono state le migliori italiane nella nuova combinata a squadre, che ha fatto il proprio esordio ai Mondiali 2025 di sci alpino. Le azzurre hanno concluso in ottava posizione nella gara vinta dalle statunitensi Breezy Johnson e Mikaela Shiffrin. Delago aveva concluso la discesa al decimo posto, poi Rossetti ha recuperato un paio di piazze in occasione dello slalom

Marta Rossetti ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Sono scesa in pista per cercare di prendere una medaglia e questa manche mi serviva per avere dimostrazione che sto sciando bene. Mi è mancata un po’ la parte centrale, ma la gara è stata divertente ed è un buon lancio verso lo slalom”.

Nicol Delago si è pronunciata in questo modo: “Oggi qualche piccolo errore l’ho fatto e mi dispiace. Penso però che Marta abbia avuto la curva giusta per lo slalom e abbia fatto bene. Sono comunque contenta delle mie prestazioni, considerato da dove venivo”.