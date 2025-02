Shiffrin torna e vince l’ottavo oro ai Mondiali nella combinata con Johnson. Sorride anche Gut-Behrami

Mikaela Shiffrin regala agli Stati Uniti la prima storica medaglia d’oro nella combinata a squadre femminile. La campionessa americana trascina USA 1 sul gradino più alto del podio, portando con sé la compagna di squadra Breezy Johnson, che festeggia il secondo titolo iridato a Saalbach dopo quello in discesa. Shiffrin ha rimontato nella manche di slalom, dopo che Johnson aveva concluso al quarto posto, con una buonissima prova di slalom che le fa tornare il sorriso dopo mesi complicati per l’infortunio, che l’hanno portata a rinunciare anche al gigante di giovedì. Per Shiffrin si tratta dell’ottavo oro in carriera ai Mondiali.

Clamorosa rimonta di Wendy Holdener in slalom, portando l’argento a Svizzera 1 e soprattutto sul podio una Lara Gut-Behrami che aveva concluso solamente dodicesima la discesa. Holdener si è esaltata tra i rapid gates, recuperando addirittura dieci posizioni con il miglior tempo tra i rapid gates.

Un argento quasi insperato per la Svizzera, mentre al bronzo ci arrivano le austriache Stephanie Venier e Katharina Truppe, che erano considerate la terza coppia per l’Austria. Molta brava anche Truppe in slalom, che ha rimontato quattro posizioni e ha sfruttato i disastri commessi dalle successive squadre.

Dopo aver vinto la discesa con Lauren Macuga, USA 2 scivola giù dal podio con il quarto posto in slalom di Paula Moltzan (+0.64), ma anche Austria 1 con Katharina Liensberger, quinta (+0.69), spreca il terzo posto ottenuto in discesa da Mirjam Puchner. Ancora peggio ha fatto Lena Duerr con la Germania che sognava dopo il secondo posto di Emma Aicher in discesa, ma la slalomista tedesca ha commesso un errore gravissimo nel finale (praticamente uscita), quando sembrava avvicinarsi il titolo mondiale.

Sesta posizione per Austria 2 con Cornelia Huetter e Katharina Huber (+0.75), che hanno preceduto le svizzere Corinne Suter e Camille Rast (+0.76). Un buon ottavo posto finale per le azzurre Nicol Delago e Marta Rossetti, che chiudono a 93 centesimi dalla coppia vincitrice. Completano la Top-10 le slovene Stuhec/Slokar (+1.08) e le americane Wiles/Hensien (+1.49).

Quattordicesima posizione per Italia 1 con Elena Curtoni e Martina Peterlini (+2.14), mentre non hanno portato a termine la prova Laura Pirovano e Giorgia Collomb, con la giovane azzurra che è uscita in slalom.