Jasmine Paolini su Sinner: “Sta facendo cose straordinarie, è un’ispirazione per noi”

Jasmine Paolini era una delle protagoniste più attese stamattina presso il Quirinale in occasione della cerimonia per celebrare il 2024 da sogno del tennis italiano. Le squadre azzurre vincitrici della Coppa Davis e della BJK Cup hanno incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, suggellando così definitivamente una stagione memorabile.

“Non capita tutti i giorni di parlare davanti a lui, il Presidente è molto appassionato di tennis e ci ha detto che l’abbraccio tra me e Sara (Errani, ndr) alle Olimpiadi è stato condiviso con tutta l’Italia. Quel ricordo è pazzesco. Ero molto nervosa prima del mio discorso, ne parlavo con tutti ieri sera. È stata una grande emozione“, ha dichiarato la n.4 del ranking WTA ai microfoni di Sky Sport dopo essere intervenuta durante la cerimonia.

“Diciamo che sto lavorando sul servizio, perché tanto lo sanno tutti, il resto lo teniamo segreto (ride, ndr). Tornare qui ricorda un po’ sempre gli Internazionali d’Italia, è una città pazzesca ed un torneo meraviglioso. Abbiamo un pubblico fantastico, tanti appassionati, e speriamo che quest’anno il calore sia ancora più grosso ma non ho dubbi“, ha aggiunto la toscana.

Sui trionfi del numero 1 al mondo Jannik Sinner, oggi assente al Quirinale: “A Jannik vanno fatti solo grandi complimenti, sta facendo cose straordinarie ma non solo per lo sport italiano, anche a livello mondiale. Ha numeri impressionanti, è un’ispirazione per noi. Poi è un ragazzo fantastico, è bello averlo con noi nella squadra italiana: cerchiamo di prendere da lui tutto il possibile“.