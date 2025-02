Ciclismo: Jonathan Milan esalta l’Italia. Con Giulio Ciccone ed Antonio Tiberi si può sognare il podio al Giro

Settimana intensissima per il ciclismo internazionale: dagli Emirati Arabi alla Spagna, passando per Francia e Portogallo, si è corso in ogni dove e gli italiani hanno portato a casa risultati interessanti.

Nell’unica corsa World Tour, l’UAE Tour, il primo degli umani alle spalle del solito alieno Tadej Pogacar in classifica generale è stato Giulio Ciccone. Spettacolare prova da parte dell’azzurro della Lidl-Trek che in salita si è dimostrato molto costante: che sia l’anno giusto per ambire ad un risultato di lusso al Giro d’Italia? Sempre in casa Lidl-Trek non si può non parlare di Jonathan Milan: splendido il dualismo in volata con il campione d’Europa Tim Merlier, il friulano ha dimostrato ancora di più di essere uno dei velocisti più forti del globo, può far sognare alla Milano-Sanremo.

Alla Volta ao Algarve a caccia della condizione migliore (gli è stata tolta la vittoria nella rocambolesca prima tappa) Filippo Ganna verso le classiche. Segnali alterni da Antonio Tiberi, pronto, speriamo, alla stagione del definitivo salto di qualità: il capitano della Bahrain-Victorious è andato in difficoltà in salita, ma poi è stato strepitoso nella cronometro chiusa solamente alle spalle di due fuoriclasse come Jonas Vingegaard e Wout van Aert. Anche da lui, come da Ciccone, ci si aspetta il colpaccio nella Corsa Rosa.

Chiudiamo con una menzione importante per Christian Scaroni. Da uomo da fughe il lombardo della XDS Astana Team si sta trasformando in un capitano vero e proprio. Inizio di stagione inaspettato e strepitoso: sono arrivate tre vittorie tra Classic Var e Tour des Alpes-Maritimes nel giro di tre giorni.