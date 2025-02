Ranking ATP degli italiani: Sinner osserva i rivali, Berrettini torna in top-30, balzo di Nardi

Jannik Sinner svetta in testa al ranking ATP con 11.330 punti, anche se il suo bottino si eroderà progressivamente di un totale di 1.600 punti fino al 4 maggio, quando terminerà la squalifica di tre mesi. L’Italia può fare affidamento su tre tennisti in top-30, sei in top-50 e undici in top-100. Lorenzo Musetti non ha giocato durante l’ultima settimana e staziona in diciassettesima posizione con 2.650 punti all’attivo, mentre Matteo Berrettini ha battuto Novak Djokovic e si è spinto fino ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha: cinque posizioni guadagnate e ritorno nella top-30 della graduatoria mondiale (proprio al trentesimo posto).

Erano fermi anche Matteo Arnaldi e Loreno Sonego, che hanno comunque guadagnato due posizioni a testa, issandosi rispettivamente in 32ma e 34ma posizione. Scala due piazze anche Flavio Cobolli (38mo), ma va annotato che questi azzurri potrebbero perdere una posizione se uno tra Baez e Muller dovesse vincere il torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. Appena fuori dalla top-50 troviamo Luciano Darderi (59mo, ma Comesana lo supererebbe in caso di trionfo in Brasile), mentre Mattia Bellucci è stabile in 70ma piazza.

Luca Nardi ha raggiunto gli ottavi all’ATP 500 di Doha e ha così recuperato sei posizioni, inserendosi in 79ma posizione. In top-100 anche Francesco Passaro (91mo) e Fabio Fognini (93mo). Di seguito il ranking ATP degli italiani in vista dell’aggiornamento di lunedì 24 febbraio.

RANKING ATP ITALIANI

1. Jannik Sinner 11.330 (stabile)

17. Lorenzo Musetti 2.650 (stabile)

30. Matteo Berrettini 1.520 (+5)

32. Matteo Arnaldi 1.430 (+2, può essere superato da Baez o Muller se vincono il torneo di Rio)

34. Lorenzo Sonego 1.401 (+2, può essere superato da Baez o Muller se vincono il torneo di Rio)

38. Flavio Cobolli 1.345 (+2, può essere superato da Baez o Muller se vincono il torneo di Rio)

59. Luciano Darderi 985 (+2, può essere superato da Comesana se vince il torneo di Rio)

70. Mattia Bellucci 833 (stabile)

79. Luca Nardi 749 (+6)

91. Francesco Passaro 658 (-2)

93. Fabio Fognini 629 (+2)