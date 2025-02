Clamoroso Zverev! Eliminato a Rio dal n.86 del mondo: si allontana il sorpasso a Sinner nel ranking

Un venerdì di quarti di finale a dir poco pazzesco nell’ATP 500 di Rio de Janiero sulla terra battuta brasiliana. Sappiamo che questo torneo si presta molto spesso a sorprese e rivelazioni visto il campo di partecipazione non eccelso e questa edizione non sta facendo eccezione, con delle semifinali assolutamente imprevedibili e impronosticabili alla vigilia.

Nella nottata brasiliana è arrivata fragorosa l’eliminazione da parte della testa di serie numero 1 Alexander Zverev, superato da un meraviglioso Francisco Comesana che si è regalato finora la miglior giornata della carriera: l’argentino n.86 ATP vince in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 in due ore e mezza di gioco, rimontando uno svantaggio di 1-4 nel set decisivo.

Uno Zverev decisamente falloso specialmente dalla parte del dritto, molto a fasi alterne sin da inizio match e che viene ancora una volta eliminato prima della finale, come accaduto a Buenos Aires la settimana scorsa. Sempre più lontano il sorpasso a Sinner per quanto riguarda il n.1: la distanza resta di 3195 punti dopo questa settimana e il tedesco rimane dietro anche nella Race di 495 punti.

In semifinale Comesana affronterà il francese Alexandre Muller che ha firmato l’altra grande sorpresa di giornata, eliminando Francisco Cerundolo, testa di serie numero 4, con un perentorio 7-5, 6-1. Partenza super per l’argentino subito scappato avanti di un break e con la palla del doppio break, poi il contro-break sul 4-4 e da lì in poi si è spenta la luce. Prosegue la super stagione di Muller che da lunedì farà il suo ingresso nei primi 50 giocatori del mondo.

Va avanti la testa di serie numero 5 e campione in carica del torneo Sebastian Baez che batte in maniera piuttosto netta il cinese di Taipei Chun-Hsin Tseng con il punteggio di 6-4, 6-1. L’argentino conferma la sua capacità di riuscire a sfruttare sempre al meglio buchi in tabellone e occasioni ghiotte in tornei che lo possono tenere in quota in classifica. Troverà il connazionale Camilo Ugo Carabelli che ha posto fine alla bella favola del portoghese Jaime Faria: termina 7-6(5), 6-4 e il tennista “celeste” conquista la sua prima semifinale nel circuito ATP.

RISULTATI ATP RIO DE JANEIRO 2025

Francisco Comesana b. Alexander Zverev (1) 4-6 6-3 6-4

Alexandre Muller b. Francisco Cerundolo 7-5 6-1

Sebastian Baez (5) b. Chun-Hsin Tseng (Q) 6-4 6-1

Camilo Ugo Carabelli b. Jaime Faria 7-6(5) 6-4