Quanti punti ha perso Sinner nel confronto con Alcaraz e Zverev? Bottino misero per gli avversari

Jannik Sinner non potrà disputare un incontro agonistico fino al 4 maggio, giorno in cui scadrà la squalifica di tre mesi, figlia del patteggiamento tra il fuoriclasse altoatesino e la WADA. Il 23enne occupa il primo posto nel ranking ATP con 11.330 punti, ma chiaramente nelle prossime settimane il suo bottino si sgonfierà visto che non potrà difendere i risultati conseguiti dodici mesi fa: 1000 punti al Masters 1000 di Miami, 400 al Masters 1000 di Montecarlo e 200 al Masters 1000 di Madrid per un totale di 1.600 punti fino alla conclusione dello stop forzato.

Il numero 1 del mondo deve dunque osservare le prestazioni del tedesco Alexander Zverev e dello spagnolo Carlos Alcaraz per capire se sarà ancora in testa alla graduatoria internazionale quando si ripresenterà in campo, ovvero al Masters 1000 Roma che scatterà il 7 maggio sulla terra rossa della Capitale. La settimana in corso poteva rivelarsi decisamente sfavorevole per il nostro portacolori, visto che i due rivali avevano la possibilità di raccogliere punti pesanti, ma entrambi sono stati eliminati ai quarti di finale nei tornei a cui hanno preso parte.

Zverev è stato sconfitto dall’argentino Francisco Comesana nell’ATP 500 di Rio de Janeiro: il teutonico guadagna 100 punti e dunque il saldo è totalmente in pareggio, visto che doveva scartare i 100 punti guadagnati 52 settimane fa con la semifinale raggiunta nel torneo ATP 250 di Los Cabos. Alcaraz è stato battuto dal ceco Jiri Lehecka nell’ATP 500 di Doha: l’iberico porta a casa 100 punti netti, visto che un anno fa non era sceso in campo.

Jannik Sinner svetta dunque in testa al ranking ATP con 11.330 punti, davanti a Zverev (8.135) e Alcaraz (7.510). L’azzurro resterà matematicamente al comando almeno fino a inizio aprile, quando si giocherà il Masters 1000 di Montecarlo. La rincorsa di Zverev proseguirà settimana prossima all’ATP 500 di Acapulco, mentre Alcaraz tornerà direttamente a Indian Wells.

PUNTI CHE SINNER NON PUÒ DIFENDERE PRIMA DI ROMA

Masters 1000 Indian Wells: 0 punti (lo scorso anno raggiunse la semifinale perdendo contro Carlos Alcaraz, ma i 400 punti guadagnati gli vennero decurtati per la positività al Closteol riscontrata durante questo torneo)

Master 1000 Miami: 1.000 punti (lo scorso anno vinse il torneo)

Masters 1000 Montecarlo: 400 punti (lo scorso anno perse la semifinale contro Stefanos Tsitsipas)

Masters 1000 Madrid: 200 punti (lo scorso anno si qualificò ai quarti di finale e decise di non giocarli)

TOTALE: 1.600 punti

PUNTI CHE ZVEREV DEVE DIFENDERE FINO A ROMA

Masters 1000 Indian Wells: 200 punti (lo scorso anno perse ai quarti di finale contro Carlos Alcaraz)

Masters 1000 Miami: 400 punti (lo scorso anno perse in semifinale contro Grigor Dimitrov)

Masters 1000 Montecarlo: 100 punti (lo scorso anno perse agli ottavi di finale contro Stefanos Tsitsipas)

ATP 250 Monaco: 50 punti (lo scorso anno perse ai quarti di finale contro Cristian Garin)

Masters 1000 Madrid: 100 punti (lo scorso anno perse agli ottavi di finale contro Francisco Cerundolo)

TOTALE: 950 punti

PUNTI CHE ALCARAZ DEVE DIFENDERE FINO A ROMA

Masters 1000 Indian Wells: 1.000 punti (lo scorso anno vinse il torneo)

Masters 1000 Miami: 200 punti (lo scorso anno perse ai quarti di finale contro Grigor Dimitrov)

Masters 1000 Madrid: 200 punti (lo scorso anno perse ai quarti di finale contro Andrey Rublev)

TOTALE: 1.400 punti