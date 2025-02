Jannik Sinner non potrà giocare l’esibizione a Las Vegas: trovato il sostituto

Cambio di programma e non potrebbe essere altrimenti. Jannik Sinner non potrà partecipare dal 1° al 2 marzo all’esibizione a Las Vegas, denominata “The MGM Rewards Slam“, un’occasione di promozione per il tennis nella nota città del Nevada.

Originariamente Jannik avrebbe dovuto prendere parte a questa particolare competizione, insieme al Alexander Zverev, agli americani Tommy Paul e Taylor Frtiz, alla bielorussa Aryna Sabalenka e alla giapponese Naomi Osaka. L’accordo con la WADA e la sospensione di tre mesi contempla anche l’impossibilità di essere in gioco in eventi extra dal massimo circuito internazionale.

Pertanto, gli organizzatori sono stati costretti a trovare un tennista che potesse andare a coprire l’assenza di Sinner. La scelta è stata fatta e sarà Casper Ruud (n.5 ATP) a completare il roster. Una nomina di “emergenza” visto quanto accaduto al pusterese, giustificata anche dal fatto che sovente il norvegese è stato coinvolto in esibizioni negli ultimi anni e quindi il suo profilo si è rivelato perfetto per consentire il regolare sviluppo della manifestazione.

Una due-giorni che i protagonisti sfrutteranno un po’ per divertirsi e un po’ anche per allenarsi in vista del Sunshine Double, ovvero i Masters1000 di Indian Wells e di Miami, in cui si vorrà essere al top della forma.