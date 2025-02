Quante posizioni guadagna Nardi nel ranking ATP? Scalata vorticosa a Dubai, superato anche Bellucci

Luca Nardi continua nella sua avventura nell’ATP500 di Dubai. Il pesarese, classe 2003, si è imposto con il punteggio di 6-4 7-6 (3) contro il belga Zizou Bergs (n.56 del ranking) e ha guadagnato l’accesso ai quarti di finale del torneo sul cemento degli Emirati Arabi Uniti. Una prestazione convincente dell’azzurro, che in questo evento sta facendo vedere lampi del suo talento.

Un giocatore che ha avuto e ha tuttora nella continuità il suo tallone d’Achille. Un tennis non facile da eseguire quello del nostro portacolori, in grado di giocarsela contro chiunque, ma nello stesso tempo anche di perdere contro avversari meno dotati tecnicamente. L’affermazione odierna è stata importante proprio per rappresentare quella solidità di cui Nardi ha estremo bisogno.

E così, con i quarti di finale conquistati, ci sono dei riflessi nella classifica mondiale. L’azzurro, infatti, sale a quota 862 e virtualmente è n.64 del mondo (best ranking in carriera), scavalcando Mattia Bellucci nella graduatoria (n.68 ATP). Nel prossimo round ci sarà da affrontare il vincente della sfida tra lo spagnolo Roberto Bautista Agut e il francese Quentin Halys e in ogni caso si presenta come un incrocio alla portata di Luca.

E andando oltre? Qualora il giocatore tricolore si spingesse alla semifinale, entrerebbe in top-60 (virtualmente n.58 del ranking con 962 punti), mentre con la finale potrebbe puntare alla top-50 (virtualmente n.48 del mondo con 1.092 punti). Nell’eventuale conquista del titolo si entrerebbe in un’altra dimensione, ovvero in top-40 (n.43 del mondo con 1.262 punti).

RANKING ATP LUCA NARDI

Ranking ATP al 24 marzo: n.79 del mondo con 749 punti.

Ranking ATP virtuale con i quarti a Dubai: n.64 del mondo con 862 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Dubai: n.58 del mondo con 962 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Dubai: n.48 del mondo con 1.092 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Dubai: n.43 del mondo con 1.262 punti.