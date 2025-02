Quando si recupera la partita di Errani/Paolini a Doha: il nuovo orario e dove vederle in tv

Jasmine Paolini e Sara Errani avrebbero dovuto fare il proprio esordio nel torneo di doppio del torneo WTA 1000 di Dubai, ma la pioggia che ha fatto capolino sugli Emirati Arabi Uniti ha complicato il programma e ha costretto a rinviare l’incontro tra le azzurre e la coppia composta dalla russa Alexandra Panova e l’ungherese Fanny Stollar.

La partita è stata rinviata a mercoledì 19 febbraio, sarà il quarto incontro a partire dalle ore 08.00 sul Campo 3. Il programma sarà aperto da Vondrousova-Andreeva, seguita dalla sfida tra la stessa Paolini e la statunitense Sofia Kenin per il torneo di singolare. A seguire il match di doppio Mihalikova/Nicholls-Xu/Yang e poi toccherà alle nostre portacolori, con la precisazione che ci sarà un riposo (“suitable rest”) per permettere a Paolini di recuperare dal match precedente.

Si tratterà di una vera e propria rivincita perché le Campionesse Olimpiche hanno sconfitto questa coppia lo scorso 13 febbraio nei quarti di finale del WTA 1000 di Doha, che poi le azzurre sono riuscite a conquistare. In palio la qualificazione ai quarti di finale da disputare contro le vincenti di Kessler/Tauson-Mladenovic/Zhang.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di Paolini/Errani-Panova/Stollar, ottavo di finale del torneo WTA 1000 di Dubai. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Dubai sono tre ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO PAOLINI/ERRANI-PANOVA/STOLLAR, WTA DUBAI 2025

Mercoledì 19 febbraio

Quarto match dalle ore 08.00 Jasmine Paolini/Sara Errani vs Alexandra Panova/Fanny Stollar – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 08.00 sul Campo 3, si giocheranno Vondrousova-Andreeva, Paolini-Kenin, Mihalikova/Nicholls-Xu/Yang. A seguire toccherà a Paolini ed Errani, ci sarà un suitable rest in base alla durata del singolare della stessa Paolini.

PROGRAMMA PAOLINI/ERRANI-PANOVA/STOLLAR WTA DUBAI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) fino alle ore 17.45; Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.