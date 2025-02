Paolini-Kenin, WTA Doha 2025: orario ottavi, programma, tv, streaming

Jasmine Paolini affronterà Sofia Kenin agli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Dubai. La tennista italiana, detentrice del titolo, incrocerà la temibilissima statunitense in una sfida che si preannuncia altamente spettacolare e decisamente impegnativa. L’appuntamento è per mercoledì 19 febbraio, sarà il secondo match sul Campo 3 a partire dalle ore 08.00: ad aprire le danze sarà il confronto tra la ceca Marketa Vondrousova e la russa Mirra Andreeva, poi toccherà alla nostra portacolori.

La numero 4 del mondo, reduce dal successo sulla tedesca Lys dopo otto ore di orologio (a causa delle molteplici interruzioni per pioggia), incrocerà la numero 56 del ranking WTA, che ha avuto la meglio sull’ucraina Kostyuk in tre set. L’americana ha vinto i due precedenti, entrambi datati 2019: 32mi di finale degli Internazionali d’Italia e quarti di finale a Guangzhou. In palio la qualificazione ai quarti di finale, da giocare contro la vincente di Rybakina-Badosa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di Paolini-Kenin, ottavo di finale del torneo WTA 1000 di Dubai. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Dubai sono tre ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO PAOLINI-KENIN, WTA DUBAI 2025

Mercoledì 19 febbraio

Secondo match dalle ore 08.00 Jasmine Paolini vs Sofia Kenin – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 08.00 sul Campo 3, si giocherà Vondrousova-Andreeva. Al termine toccherà a Paolini.

PROGRAMMA PAOLINI-KENIN WTA DUBAI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.