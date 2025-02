Quando riparte la Coppa del Mondo di sci alpino: il calendario delle gare fino alle finali negli USA

La Coppa del Mondo di sci alpino si è presa una pausa di tre settimane per lasciare spazio ai Mondiali 2025, che si concludono domenica 16 febbraio sulle nevi di Saalbach (Austria). La rassegna iridata ha tenuto compagnia agli appassionati nella prima metà del mese e ha regalato grandi soddisfazioni all’Italia grazie a Federica Brignone (oro in gigante e argento in superG) e al trionfo nel parallelo a squadre.

La Coppa del Mondo tornerà nel fine settimana del 21-23 febbraio: gli uomini saranno impegnati a Crans Montana (Svizzera) con discesa libera e superG, mentre le donne gareggeranno a Sestriere (Italia) con due giganti e uno slalom. Le ragazze si trasferiranno poi a Kvitfjell (Norvegia) con due discese e un superG, mentre il settore maschile si cimenterà con gigante e slalom a Kranjska Gora (Slovenia).

A seguire gigante e slalom ad Are e discesa e superG a La Thuile per le donne (dove verrà recuperata una gara, ma soltanto dopo Kvitfjell si saprà in che specialità), discesa e superG a Kvitfjell e slalom e gigante a Hafjell per gli uomini. Le Finali si disputeranno a Sun Valley (USA) dal 20 al 27 marzo: l’evento si concluderà dunque in primavera con gare nella serata italiana. Di seguito il calendario completo delle ultime tappa di Coppa del Mondo dopo i Mondiali 2025 di sci alpino.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO DOPO I MONDIALI

21 febbraio Gigante femminile a Sestriere (Italia)

22 febbraio Gigante femminile a Sestriere (Italia)

22 febbraio Discesa libera maschile a Crans Montana (Svizzera)

23 febbraio Slalom femminile a Sestriere (Italia)

23 febbraio SuperG maschile a Crans Montana (Svizzera)

28 febbraio Discesa femminile a Kvitfjell (Norvegia)

1° marzo Discesa femminile a Kvitfjell (Norvegia)

1° marzo Gigante maschile a Kranjska Gora (Slovenia)

2 marzo SuperG femminile a Kvitfjell (Norvegia)

2 marzo Slalom maschile a Kranjska Gora (Slovenia)

8 marzo Gigante femminile ad Are (Svezia)

8 marzo Discesa libera maschile a Kvitfjell (Norvegia)

9 marzo Slalom femminile ad Are (Svezia)

9 marzo SuperG maschile a Kvitfjell (Norvegia)

14 marzo Discesa libera femminile a La Thuile (Italia)

15 marzo SuperG femminile a La Thuile (Italia)

16 marzo Gara da recuperare in specialità da definire a La Thuile (Italia)

15 marzo Gigante maschile a Hafjell (Norvegia)

16 marzo Slalom maschile a Hafjell (Norvegia)

22 marzo Discesa libera femminile a Sun Valley (USA), finale

22 marzo Discesa libera maschile a Sun Valley (USA), finale

23 marzo SuperG femminile a Sun Valley (USA), finale

23 marzo SuperG maschile a Sun Valley (USA), finale

25 marzo Gigante femminile a Sun Valley (USA), finale

26 marzo Gigante maschile a Sun Valley (USA), finale

27 marzo Slalom femminile a Sun Valley (USA), finale

27 marzo Slalom maschile a Sun Valley (USA), finale