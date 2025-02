Sci alpino, a La Thuile si recupera una gara: si infiamma la lotta tra Brignone e Gut per la Coppa del Mondo

A La Thuile si recupererà una gara femminile della Coppa del Mondo di sci alpino. Nella località valdostana sono già previste una discesa libera il 14 marzo e un superG il 15 marzo, la FIS ha confermato che in quell’occasione andrà in scena anche un evento aggiuntivo. Soltanto dopo il weekend di Kvitfjell (1-2 marzo) si deciderà che tipo di prova mandare in scena sulle nevi italiane. Va precisato che questa intenzione era già prevista prima dell’inizio della stagione ed è stata ribadita da Peter Gerdol, direttore di gara FIS, dopo la riunione svolta a Saalbach a margine dei Mondiali.

“La Thuile e la Regione autonoma Valle d’Aosta – sottolinea il comitato organizzatore in una nota – hanno sempre dato ampia disponibilità, con il pieno sostegno della Fisi, e sono entusiaste di questa decisione, arrivata nel pieno dei Campionati mondiali“. Si gareggerà sulla pista 3-Franco Berthod, che ospitò il massimo circuito internazionale anche nel 2016 e nel 2020 (fu l’ultima gara prima dello stop per pandemia, dove nei fatti Federica Brignone conquistò la Sfera di Cristallo generale).

Mancano dunque quindici gare al termine della stagione: quattro giganti (due a Sestriere, uno ad Are, uno a Sun Valley), quattro discese libere (due a Kvitfjell, una a La Thuile, una a Sun Valley), tre superG (Kvitfjell, La Thuile, Sun Valley), tre slalom (Sestriere, Are, Sun Valley) e quella da recuperare in Valle d’Aosta. Potrebbe trattarsi del superG cancellato a St. Moritz prima di Natale, visto che è già stato comunicato che uno dei giganti annullati a Tremblant non sarà recuperato, a meno di eventuali cancellazioni tra Sestriere e Kvitfjell.

Si tratta di una notizia di capitale importanza per la lotta per la conquista della Sfera di Cristallo, che vede coinvolte la nostra Federica Brignone e la svizzera Lara Gut-Behrami. La fuoriclasse valdostana ha un vantaggio di 70 punti e avrà a disposizione una gara in più nella località di casa, dove fu seconda nel superG del 2020 e sesta in quello del 2016, anno in cui l’elvetica si impose in discesa libera a queste latitudini.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

21 febbraio Gigante femminile a Sestriere (Italia)

22 febbraio Gigante femminile a Sestriere (Italia)

23 febbraio Slalom femminile a Sestriere (Italia)

28 febbraio Discesa femminile a Kvitfjell (Norvegia)

1° marzo Discesa femminile a Kvitfjell (Norvegia)

2 marzo SuperG femminile a Kvitfjell (Norvegia)

8 marzo Gigante femminile ad Are (Svezia)

9 marzo Slalom femminile ad Are (Svezia)

14 marzo Discesa libera femminile a La Thuile (Italia)

15 marzo SuperG femminile a La Thuile (Italia)

16 marzo Gara da recuperare a La Thuile, da definire dopo Kvitfjell

22 marzo Discesa libera femminile a Sun Valley (USA), finale

23 marzo SuperG femminile a Sun Valley (USA), finale

25 marzo Gigante femminile a Sun Valley (USA), finale

27 marzo Slalom femminile a Sun Valley (USA), finale