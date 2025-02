Quando parte Federica Brignone nella seconda manche a Sestriere: orario esatto, programma, tv

Federica Brignone ha timbrato il secondo tempo nella prima manche del gigante di Sestriere, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fresca Campionessa del Mondo di specialità si era presentata a questo appuntamento un po’ debilitata a causa dei tipici malanni invernali, ma con una grande reazione di forza è riuscita a distinguersi sulla pista intitolata a Giovanni Agnelli e ha saputo fare la differenza tra le porte larghe sulle nevi piemontesi.

La fuoriclasse valdostana ha chiuso con un ritardo di 19 centesimi dalla neozelandese Alice Robinson, che svetta a metà gara. La 34enne ha un vantaggio importante nei confronti delle più immediate inseguitrici: la statunitense Paula Moltzan è terza a 0.83 dalla vetta, la svedese Sara Hector è quarta a 1.03, la norvegese Thea Louise Stjernesund è quinta a 1.07. La nostra portacolori andrà dunque a caccia del podio e punterà al sesto successo in questa annata agonistica nel massimo circuito internazionale itinerante.

Federica Brignone dovrà cercare di arrivare al traguardo e marcare punti pesanti per sfruttare al meglio l’uscita della svizzera Lara Gut-Behrami, sua rivale diretta per la conquista della Sfera di Cristallo generale: stamattina aveva una vantaggio di 70 punti nei confronti dell’elvetica, ora ha una ghiottissima occasione per allungare e avvicinarsi al globo più ambito. La seconda manche inizierà alle ore 13.30, ma a che ora esatta partirà Federica Brignone nella seconda manche del gigante a Sestriere?

Le atlete tra il 30mo e il 16mo posto partiranno a intervalli di 1’30”, le sciatrici tra il 15mo e il nono posto scatteranno separate da 1’45”, quelle che si trovano tra l’ottava e la prima posizione si presenteranno al cancelletto distanze di due minuti. Prevista una pausa di 2’15” dopo la 15ma e la 22ma a scendere. Federica Brignone partirà per penultima e dunque scatterà alle ore 14.20, salvo interruzioni per infortuni, incidenti, problemi meteo e causa di altra natura.

A CHE ORA PARTE FEDERICA BRIGNONE NELLA SECONDA MANCHE DI SESTRIERE

CALENDARIO SECONDA MANCHE GIGANTE SESTRIERE

Venerdì 21 febbraio

Ore 13.30 Gigante femminile a Sestriere, seconda manche – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

PROGRAMMA GIGANTE SESTRIERE: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SECONDA MANCHE GIGANTE SESTRIERE

1 34 56517 ASTNER Nina 2000 AUT 1:09.84 3.80 30 Fischer

2 37 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI 1:09.65 3.61 29 Head

3 33 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA 1:09.44 3.40 28 Rossignol

4 28 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA 1:09.40 3.36 27 Rossignol

5 25 197651 DIREZ Clara 1995 FRA 1:09.33 3.29 26 Dynastar

6 24 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:09.32 3.28 25 Atomic

7 20 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 1:09.16 3.12 24 Atomic

8 21 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 1:09.15 3.11 23 Head

9 18 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:09.13 3.09 22 Head

10 30 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE 1:09.08 3.04 21 Head

11 29 299363 ZENERE Asja 1996 ITA 1:09.07 3.03 20 Salomon

12 17 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 1:09.06 3.02 19 Rossignol

13 8 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 1:08.93 2.89 18 Atomic

14 26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO 1:08.66 2.62 17 Salomon

15 23 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO 1:08.65 2.61 16 Fischer

16 15 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN 1:08.42 2.38 15 Rossignol

17 10 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 1:08.40 2.36 14 Salomon

18 16 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:08.14 2.10 13 Atomic

19 11 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT 1:07.98 1.94 12 Rossignol

20 9 6536392 HURT A.J. 2000 USA 1:07.89 1.85 11 Head

21 14 516562 RAST Camille 1999 SUI 1:07.80 1.76 10 Head

22 13 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 1:07.69 1.65 9 Blizzard

23 12 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA 1:07.64 1.60 8 Rossignol

24 22 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN 1:07.62 1.58 7 Dynastar

25 4 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 1:07.37 1.33 6 Atomic

26 7 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 1:07.11 1.07 5 Rossignol

27 6 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:07.07 1.03 4 Head

28 1 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 1:06.87 0.83 3 Rossignol

29 2 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:06.23 0.19 2 Rossignol

30 5 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL 1:06.04 1 Salomon