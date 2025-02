Lara Gut-Behrami fuori in gigante a Sestriere: la rivale di Federica Brignone non incassa punti

Colpo di scena a dir poco clamoroso nella prima manche del gigante femminile di Sestriere, valevole come recupero della gara cancellata a Tremblant. Lara Gut-Behrami, avversaria principale di Federica Brignone nella classifica generale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, è infatti uscita di scena mettendo a referto uno zero pesantissimo nella corsa verso la Sfera di Cristallo.

La fuoriclasse svizzera, fuori dal podio in tutte le prove individuali dei recenti Mondiali di Saalbach, perde così la possibilità di guadagnare terreno su una Brignone ancora convalescente (e sicuramente lontana dal top della forma fisica dopo il malanno dei giorni scorsi) e rischia di accumulare un distacco importante dalla vetta della graduatoria assoluta dopo la competizione odierna.

Gut-Behrami non ha concluso la manche inaugurale del primo gigante di Sestriere (domani ci sarà il bis), commettendo un errore proprio all’inizio dell’ultimo settore dopo aver rimediato un gap di 73 centesimi dalla leader Alice Robinson e di tre decimi da Brignone, che ha poi chiuso forte avvicinandosi a soli 19 centesimi dalla neozelandese.

La valdostana si presenterà dunque al via della seconda manche in una situazione ideale, con l’opportunità di incrementare notevolmente il suo attuale vantaggio in classifica generale sulla sua prima inseguitrice (distante 70 punti prima di questa competizione) e fare così un passo avanti fondamentale per la conquista della Coppa del Mondo.