Quando gli ultimi Test di MotoGP a Buriram? Date, programma, orari, tv

Dal 12 al 13 febbraio il Circus della MotoGP sarà di scena in Thailandia, sul circuito di Buriram, per gli ultimi test pre-season. Messa alle spalle la tre-giorni a Sepang (Malesia), le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per deliberare lo sviluppo in vista del campionato, che prenderà il via nel fine-settimana del 28 febbraio-2 marzo proprio sul circuito thailandese.

Due giorni di prove a cui non prenderà parte il campione del mondo in carica Jorge Martin. Il centauro dell’Aprilia, caduto nel day-1 malese, ha rimediato fratture multiple alla mano e al piede e si è sottoposto a un’operazione a Barcellona per minimizzare le lesioni subìte. Un contrattempo sgradito per l’iberico, che affronterà con grande intensità la fase di riabilitazione per essere pronto al via del primo round iridato.

Fari puntati sulla Ducati, con la coppia formata da Francesco Bagnaia e da Marc Marquez che sarà tra i temi di grande interesse dell’annata. Entrambi stanno lavorando per comprendere quale sia la via più corretta nel miglioramento tecnico della GP25, specialmente pensando al motore. Interessante verificare, poi, la consistenza della Yamaha che con il francese Fabio Quartararo ha fatto vedere dei notevoli passi in avanti a Sepang.

I test di MotoGP a Buriram (Thailandia), previsti il 12 e il 13 febbraio, inizieranno in entrambe le giornate alle 04.00 italiane (10.00 locali) e terminerà alle 12.00 nostrane (18.00 locali). Non ci sarà copertura televisiva e streaming dell’evento, ma OA Sport vi offrirà la consueta DIRETTA LIVE testuale nel day-1 e nel day-2 per rimanere sempre aggiornati.

TEST MOTOGP BURIRAM

Mercoledì 12 febbraio (orari italiani)

Ore 04:00-12:00 Sessione 1

Giovedì 13 febbraio (orari italiani)

Ore 04:00-12:00 Sessione 2

PROGRAMMA TEST BURIRAM MOTOGP 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport