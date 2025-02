MotoGP, Jorge Martin costretto a saltare i test di Buriram: la programmazione del campione del mondo

Un inizio decisamente in salita per Jorge Martin. Il campione del mondo in carica della MotoGP avrebbe sperato di iniziare il suo 2025, in sella all’Aprilia, in maniera decisamente diversa. Nel primo giorno di test a Sepang (Malesia), è andato tutto storto: due cadute a stretto giro e la seconda con conseguenze sul fisico dell’iberico.

Martin ha rimediato varie fratture (composte), ovvero al 5° metacarpo della mano destra e 3°, 4° e 5° metatarso del piede sinistro. È stato costretto a sottoporsi un’operazione a Barcellona, alla Clinica Quirón Dexeus, effettuata dall’equipe guidata dal dottor Xavier Mir, nome noto agli appassionati del Circo delle due-ruote. Nel caso specifico, l’intervento chirurgico si è reso necessario limitatamente alla lesione alla mano e non al piede.

Ci si chiede quando il centauro spagnolo tornerà in pista. Di sicuro, l’alfiere di Noale dovrà saltare i test che si svolgeranno in Thailandia, sul circuito di Buriram, in programma dal 12 al 13 febbraio. Martin, quindi, affronterà a un percorso di riabilitazione intenso per essere al via del primo appuntamento del Mondiale 2025, previsto sempre in territorio thailandese, dal 28 febbraio al 2 marzo.

Jorge ha voglia di essersi, ma chiaramente non potrà essere al massimo della forma, per di più su una moto che non può offrigli gli stessi riferimenti della Ducati dell’anno scorso. Una sfida per il vincitore del titolo 2024 e vedremo se e quanto i suoi rivali sapranno approfittarne.