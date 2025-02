Aerials: Dehlinger e Laura Peel trionfano a Deer Valley in Coppa del Mondo

Termina con il trionfo di Quinn Dehlinger e Laura Peel la quarta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle, specialità aerials, andata in scena nella notte italiana sulle nevi di Deer Valley (Stati Uniti).

Due gare, due andamenti molto diversi. In campo maschile lo statunitense ha dominato in lungo e in largo, confezionando un Back Full-Double Full-Full premiato con il punteggio di 122.57 (5.8 per la fase in aria, 13.8 per la forma, 8.1 per LDG, 27.7 il totale) con cui ha regolato il resto della concorrenza, a partire dall’ucraino Dmytro Kotovskyi che, con lo stesso salto, ha raccolto 115.59 precedendo ampiamente l’altro atlete a stelle e strisce Christopher Lillis, terzo con 104.43 presentando anche lui la stessa difficoltà.

Storico sweep oceanico invece nella prova femminile, dove Peel si è imposta di misura su Danielle Scott, regolandola di un solo punto. L’australiana, snocciolando come buona parte del parterre un Back-Full-Full, ha guadagnato 87.57 contro i 86.31 della connazionale, facendo la differenza nella forma e nel totale. Sopra quota 80 anche Abbey Willcox, compagna di squadra delle prime due della classe che ha ottenuto 81.59. Ricordiamo che in questa gara non era presente la competitiva compagine cinese, né la squadra italiana.

Nella classifica generale Guangpu Qi continua a guidare comunque le operazioni con 245, tenendo a debita di distanza Noe Ruth (oggi al quinto posto), secondo a 175 precedendo l’assente nella prova odierna Jiaxu Sun, terzo a 167 insieme proprio a Dehlinger. Peel invece si trova al comando con 310, con un margine importante su Scott, al posto d’onore con 224. Terzo posto invece per l’ucraina Angelina Brykina, terza a 190 (oggi quinta). La prossima tappa si disputerà il 23 febbraio a Beidahu