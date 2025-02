Perché Errani/Paolini si sono ritirate prima di giocare? Cos’è successo a Dubai

Jasmine Paolini e Sara Errani non hanno giocato l’ottavo di finale del torneo di doppio nel WTA 1000 di Dubai. L’incontro era stato rinviato durante la giornata di ieri a causa della pioggia che si è abbattuta sulla località emiratina e che aveva scombussolato il programma. L’incrocio con la coppia composta dalla russa Alexandra Panova e l’ungherese Fanny Stollar non ha però avuto luogo, perché le azzurre si sono ritirate prima di scendere in campo.

Le Campionesse Olimpiche hanno abbandonato il torneo come ci si poteva aspettare dopo quanto successo in mattinata: Jasmine Paolini si era infatti infortunata durante l’ottavo di finale del torneo di singolare disputato contro la statunitense Sofia Kenin. La toscana aveva perso il primo set per 6-4 e in apertura della seconda frazione ha impuntato il piede destro, facendosi male alla caviglia. L’azzurra si è accasciata a terra dolorante, si è rialzata in piedi e si è diretta verso la panchina per ricevere il trattamento medico.

La 29enne è stata fasciata ed è tornata in campo ma, chiaramente debilitata dal punto di vista fisico, ha perso per 6-4, 6-0. L’entità del problema fisico è ancora tutta da valutare e ne sapremo di più nelle prossime ore, ma giustamente Jasmine Paolini ha deciso di non sottoporre il proprio corpo a uno sforzo ulteriore e così si è ritirata dal torneo insieme alla compagna di doppio, interrompendo il proprio cammino dopo che settimana scorsa avevano vinto il WTA 1000 di Doha.