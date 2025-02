Attimi di paura per Jasmine Paolini: azzurra disperata a terra, cosa è successo

Grande spavento per Jasmine Paolini nel corso della sfida odierna contro Sofia Kenin valevole per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Dubai. La campionessa in carica del torneo emiratino, dopo aver perso il primo set 6-4, durante il game d’apertura della seconda frazione si è resa protagonista di una scena che ha tenuto tutti col fiato sospeso per qualche minuto.

La numero uno d’Italia, in svantaggio 30-0 nel suo turno di battuta, si è fatta male infatti alla caviglia destra impuntandosi con il piede in uno spostamento verso sinistra (su un colpo sbagliato in lunghezza dall’americana) e accasciandosi al suolo dopo un forte urlo di dolore. Paolini è rimasta poi a terra per diversi minuti tra le lacrime e con le mani in testa prima dell’arrivo del fisioterapista.

Fortunatamente la 29enne toscana è riuscita successivamente a rialzarsi e a camminare sulle sue gambe fino alla panchina per poter ricevere il trattamento medico durante il medical timeout. La caviglia destra della campionessa olimpica di doppio è stata fasciata per garantire una maggiore stabilità, nel tentativo di proseguire la partita e testare le sue condizioni fisiche.

Paolini in effetti è tornata in campo per continuare il match, ma sin dai primi punti si è intuito come non fosse a suo agio negli spostamenti probabilmente a causa del dolore o di una mancanza di fiducia nel mettere sotto stress il piede destro. A questo punto l’azzurra sarà presumibilmente costretta a dare forfait per il doppio in programma sempre oggi con la sua compagna Sara Errani.