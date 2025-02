Perché Bagnaia dice di essere stato danneggiato dai commissari: il fattaccio a Buriram

Non è stata una giornata positiva per Francesco Bagnaia a Buriram (Thailandia). Il primo giorno del week end d’apertura del Mondiale 2025 di MotoGP ha visto il due-volte iridato in top-class non centrare la qualificazione alla Q2 delle qualifiche di domani e la situazione venutasi a creare in pista è stata decisamente particolare.

Sì, perché Pecco aveva ottenuto in realtà un crono che molto probabilmente gli avrebbe permesso di ottenere quanto voleva, ma il risultato poi gli è stato cancellato ritenendo che il tutto si sia concretizzato in regime di bandiere gialle per la caduta di Marco Bezzecchi. A seguire, nell’ultimo minuto, Bagnaia si è rilanciato per un altro tentativo, ma ha trovato Franco Morbidelli in traiettoria, che ne ha ostacolato l’incedere e per questo è stato punito per la manovra.

“Stava andando tutto bene nelle pre-qualifiche, riuscivo a girare forte con le gomme usate. Il turno stava andando bene ma abbiamo aspettato forse troppo per il time-attack visto quello che è successo. Ma in generale era tutto nella norma, il tempo l’ho anche fatto ma mi è stato cancellato per un errore della Race Direction come mi è stato confermato“, ha spiegato il piemontese ai microfoni di Sky Sport.

“Hanno sbagliato a dare la bandiera gialla senza motivo, come mi hanno confermato anche loro. Non possono però ridarmi indietro il giro, nonostante sia stato un errore degli altri e questa è una cosa particolare a cui devo sottostare. Andiamo avanti. Passerò dal Q1 nonostante avessi il passo per stare in top10, ma ho avuto un po’ di sfortuna“, ha dichiarato Pecco.

Considerazioni confermate da Mike Webb, Direttore di Gara, attraverso un comunicato: “La Race Direction ha stabilito che la bandiera gialla è stata esposta in maniera errata sul giro che ha comportato la cancellazione del tempo di Pecco Bagnaia nelle Practice. È stato un errore umano. Siamo insoddisfatti per questa sfortunata situazione e per l’effetto che ha avuto sul week end di gara di Pecco. Quando a un pilota viene sventolata una bandiera gialla, il giro viene automaticamente annullato. Questo ha colpito vari piloti oggi, ma sfortunatamente si è trattato del giro più veloce di Bagnaia della sessione. I giri vengono annullati per una semplice bandiera gialla, non necessariamente perché un pilota passa in un settore ove è avvenuto un incidente. Non possiamo annullare il provvedimento di cui sopra per qualsiasi pilota. Ma possiamo solamente chiedere scusa a Bagnaia e al team Ducati Lenovo per l’errore umano“. Un gran pasticcio dunque e a rimetterci è stato il ducatista.