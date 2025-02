Pattinaggio artistico, Mondiali Junior 2025: i convocati dell’Italia. Gli azzurri sognano in grande con Tali-Lafornara e Pezzetta

Archiviati i trionfali Campionati Europei, l’Italia del pattinaggio di figura si appresta a vivere un evento di grande, enorme, rilevanza. Stiamo parlando dei Campionati Mondiali Junior 2025, rassegna che quest’anno andrà in scena sempre nel Vecchio Continente, nello specifico in quel di Debrecen, Ungheria, dal 25 febbraio al 2 marzo.

La Nazionale azzurra si presenterà il terra magiara con un contingente di sette rappresentanti, alcuni di questi con ambizioni molto chiare. Consultando la lista degli iscritti già pubblicata nel portale ISU, i riflettori saranno puntati soprattutto su Noemi Maria Tali-Noah Lafornara, reduci dalla vittoria alle Finali Junior Grand Prix e desiderosi di portare l’Italia per la prima volta sul gradino più alto del podio in contesto iridato giovanile. Insieme a loro ci saranno anche Laura Finelli-Massimiliano Bucciarelli.

Attenzione poi alla prova femminile: un vero e proprio esame di maturità per Anna Pezzetta. L’altoatesina è forgiata dal davvero significativo quinto posto conquistato nel palcoscenico europeo di Tallinn, e adesso è attesa in una prova del nove dove dovrà fare i conti con la sempre dirompente compagine asiatica. L’allieva di Alisa Mikonsaari ed Angelina Turenko condividerà il ghiaccio con Amanda Ghezzo, all’esordio in un Mondiale.

Bell’occasione poi in campo maschile, complice la presenza di Raffaele Francesco Zich, arrivato alla sua quarta partecipazione con la voglia di scalare posizioni importanti in classifica per mettersi alle spalle un periodo molto delicato. Nelle coppie infine spazio a due team: Irina Napolitano-Edoardo Comi, quarti lo scorso anno, oltre che a Polina Polman-Gabriel Renoldi, anche loro al debutto.

Di seguito la lista completa dei convocati azzurri.

MONDIALI JUNIORES 2024 PATTINAGGIO ARTISTICO: I CONVOCATI DELL’ITALIA

Individuale maschile

Raffaele Francesco Zich

Individuale femminile

Anna Pezzetta

Amanda Ghezzo

Coppie d’artistico

Irina Napolitano-Edoardo Comi

Polina Polman-Gabriel renoldi

Danza sul ghiaccio

Noemi Maria Tali-Noah Lafornara

Laura Finelli-Massimo Bucciarelli