Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio artistico: Rizzo e Grassl inseguono il podio dopo lo short agli Europei, classifica cortissima

28 minuti fa

Rizzo
Matteo Rizzo/ Valerio Origo

Quando il gioco si fa duro, Matteo Rizzo gioca sempre. E lo ha fatto anche stavolta, probabilmente in uno dei momenti più difficili della sua carriera. L’azzurro ha ben figurato in occasione dello short program valido per i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico attualmente in fase di svolgimento sul ghiaccio dell’Utilita Arena di Sheffiled, piazzandosi al quarto posto a distanza risicatissima dal podio, precedendo tra l’altro Daniel Grassl, quinto ma con ampissime chance di risalita.

Il gioiellino ormai veterano della Nazionale italiana non ha lasciato nulla sul piatto per ciò che concerne gli elementi di salto, atterrando subito un buon quadruplo toeloop, poi seguito dalla sicura combinazione triplo lutz/triplo toeloop e dal triplo axel collocato in zona bonus. Pur non ricevendo il massimo del livello nelle trottole, il nativo di Roma ha avvicinato quota 90 arrivando fino a 88.00 (46.32, 41.68), facendo perno sulla qualità. sull’ottima padronanza delle componenti del programma.

Due errori invece per Daniel Grassl. L’altoatesino ha infatti lottato nella combinazione, non tenendo l’arrivo del quadruplo lutz che lo ha portato a compiere un turn prima di attaccare il triplo toloop (entrambi i salti sono stati chiamati sul quarto). L’imprecisione maggiore è però arrivata successivamente, complice un quadruplo rittberger redarguito con la chiamata di sottoruotato. Splendide invece le tre trottole presentate, fattore che gli ha consentito di raggiungere 84.82 (44.21, 40.61).

Il migliore del lotto si è rivelato essere il georgiano Nika Egadze che, nella fattispecie, ha completato i due quadrupli pianificati – il sahcow in catena con il triplo toeloop ed il quadruplo toeloop, attestandosi in zona 91.28 (51.34, 39.94), appena due punti in più dell’estone Alexander Selevko, secondo con 88.71 (47.33, 41.38) proponendo il quadruplo toeloop, il triplo axel e la combo triplo lutz/triplo toeloop piazzandosi davanti alla grande sorpresa di giornata, ovvero il fratello Mikhail, terzo con 88.28 (47.73, 40.55) snocciolando quadruplo toeloop/triplo toeloop, triplo flip e triplo axel. In corsa per la top 3 anche lo svizzero detentore del titolo Lukas Britschgi, sesto con 82.12 (40.01, 42.11).

Soddisfatto poi il terzo azzurro in gara Nikolaj Memola, reduce da un periodo molto tormentato e decimo con 77.77 (39.76, 38.01) dopo aver ruotato solo triplo il flip e ben completato il triplo axel ed il triplo lutz agganciato al triplo toeloop. Da segnalare infine l’eliminazione purtroppo non più tanto clamorosa del francese Kevin Aymoz, il quale ha vissuto un deja-vu di due anni fa rendendosi artefice di un lungo vuoto di sceneggiatura che l’ha portato a compiere tre cadute fermandosi al ventisettesimo posto complessivo con 53.95 (21.57, 36.38). Il programma libero si svolgerà sabato a partire dalle 14:00 italiane. 

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Nika EGADZE
GEO
91.28 1
2 Aleksandr SELEVKO
EST
88.71 2
3 Mihhail SELEVKO
EST
88.28 3
4 Matteo RIZZO
ITA
88.00 4
5 Daniel GRASSL
ITA
84.82 5
6 Lukas BRITSCHGI
SUI
82.12 6
7 Tamir KUPERMAN
ISR
79.82 7
8 Georgii RESHTENKO
CZE
78.62 8
9 Deniss VASILJEVS
LAT
77.80 9
10 Nikolaj MEMOLA
ITA
77.77 10
11 Kyrylo MARSAK
UKR
76.92 11
12 Andreas NORDEBACK
SWE
76.78 12
13 Francois PITOT
FRA
73.09 13
14 Adam HAGARA
SVK
68.96 14
15 Ean WEILER
SUI
68.92 15
16 Fedir KULISH
LAT
68.52 16
17 Tomas-Llorenc GUARINO SABATE
ESP
67.94 17
18 Matias LINDFORS
FIN
67.80 18
19 Maurizio ZANDRON
AUT
67.68 19
20 Jari KESSLER
CRO
66.32 20
21 Davide LEWTON BRAIN
MON
65.28 21
22 Edward APPLEBY
GBR
64.95 22
23 Vladimir SAMOILOV
POL
64.55 23
24 Genrikh GARTUNG
GER
64.45 24
Final Not Reached
25 Jakub LOFEK
POL
59.76 25
26 Alp Eren OZKAN
TUR
58.47 26
27 Kevin AYMOZ
FRA
53.95 27
28 Alexander ZLATKOV
BUL
50.90 28
29 David SEDEJ
SLO
46.18 29
