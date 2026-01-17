LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Grassl e Rizzo per la rimonta nel libero

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Sheffield in Gran Bretagna. La rassegna continentale prosegue con il programma libero maschile, secondo segmento di una gara imprevedibile che vede due azzurri in lotta per le medaglie che si assegnano questo pomeriggio. Il programma libero maschile dei Campionati Europei di pattinaggio di figura 2026 a Sheffield si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell’intera rassegna, con una classifica corta, distacchi ridottissimi e diversi interpreti pronti a giocarsi tutto nel segmento più lungo. Per l’Italia l’avvicinamento alla gara decisiva è carico di aspettative concrete, perché raramente negli ultimi anni il movimento azzurro si era presentato al via del libero con due atleti in piena corsa per le posizioni che contano e un terzo capace di inserirsi in scenari meno scontati.

Il punto di riferimento, inevitabilmente, è Matteo Rizzo. Il quarto posto ottenuto nello short program, a soli 28 centesimi dal podio, racconta di una prova di grande sostanza tecnica e di forte personalità. Rizzo ha mostrato sicurezza sugli elementi chiave, confermando una volta di più come, nei contesti di maggiore pressione, riesca spesso a tirare fuori il meglio del proprio repertorio. In vista del libero, l’azzurro potrà contare su una costruzione del programma che storicamente gli ha consentito di recuperare posizioni grazie alla qualità delle transizioni e alla tenuta sulle components. Il margine da colmare non è proibitivo e la sensazione è che, con un’esecuzione pulita, l’accesso al podio resti un obiettivo assolutamente alla portata. Subito alle sue spalle, ma con ambizioni altrettanto legittime, c’è Daniel Grassl. Il quinto posto del corto non rispecchia pienamente il potenziale espresso dall’altoatesino, penalizzato da due errori su elementi di altissimo valore base. Nel libero Grassl potrà però contare su un layout più ricco di difficoltà, in cui i quadrupli rappresentano un’arma decisiva per risalire la classifica. Se la stabilità sugli atterraggi accompagnerà la qualità già vista nelle trottole, la sua candidatura per le primissime posizioni diventerà automaticamente concreta, rendendo possibile anche un doppio assalto azzurro al podio.

Più defilata ma non marginale la posizione di Nikolaj Memola, decimo dopo lo short. Il punteggio raccolto tiene conto di una prova ordinata, priva di sbavature evidenti, ma con un contenuto tecnico meno esplosivo rispetto ai diretti rivali. Per Memola il libero rappresenta soprattutto un’occasione di conferma dopo un periodo complicato, con l’obiettivo di migliorare il piazzamento finale e chiudere il campionato su una nota positiva, in un contesto comunque di altissimo livello. Davanti agli italiani, la corsa al titolo è apertissima. Il leader dopo il programma corto è Nika Egadze, che ha impressionato per la solidità dei quadrupli e per la capacità di tenere insieme difficoltà ed esecuzione. Il margine sugli inseguitori è però contenuto e nel libero servirà un’altra prova senza sbavature per respingere gli assalti di chi insegue. Subito dietro troviamo Aleksandr Selevko e Mihhail Selevko, protagonisti di una giornata memorabile per l’Estonia. Entrambi hanno dimostrato di poter reggere il confronto sul piano tecnico e il programma lungo sarà il banco di prova definitivo per capire se uno dei due potrà spingersi fino alla medaglia d’oro o se il duello interno finirà per favorire gli avversari.

In piena lotta per le prime posizioni resta anche il campione in carica Lukas Britschgi, sesto dopo il corto ma con un potenziale elevatissimo nel libero, segmento in cui lo svizzero ha spesso costruito le sue vittorie grazie a un equilibrio raffinato tra tecnica e interpretazione. Più indietro, ma ancora matematicamente in corsa per un piazzamento di prestigio, figurano atleti come Deniss Vasiljevs e Tamir Kuperman, pronti ad approfittare di eventuali errori davanti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Sheffield in Gran Bretagna. La rassegna continentale prosegue con il programma libero maschile, dalle 14.00: minuto dopo minuto, elemento dopo elemento, per non perdere davvero nulla. Buon divertimento!