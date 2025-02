Pattinaggio artistico: favola azzurra! Nikolaj Memola argento agli Europei 2025! Rizzo in top5

Un finale da favola. Terminano con gioia infinita i Campionati Europei 2025 di pattinaggio artistico. Alla Tondiraba Ice Hall di Tallinn infatti Nikolaj Memola ha conquistato una meravigliosa medaglia d’argento, la prima della carriera in campo continentale, rendendosi artefice di un programma libero di grande spessore.

Non poteva finire meglio l’avventura della spedizione italiana, che torna a casa da leader del Vecchio Continente (esclusa ovviamente la Russia) e con il contingente di medaglie più alto (un oro e due argenti). Pulitissima la prova dell’atleta seguito da mamma Olga Romanova, per dispersione la migliore disputata fino a questo momento. L’azzurro ha alzato vistosamente l’asticella nel comparto tecnico, snocciolando come primo elemento la proficua combinazione quadruplo lutz (chiamato con filo d’ingresso non chiaro)/triplo toeloop, per poi passare in rassegna il triplo axel e un quadruplo lutz singolo.

Bene poi il triplo loop e il secondo triplo axel, in questo caso agganciato all’euler/triplo salchow, elemento che ha preceduto la sequenza triplo lutz/doppio axel e il triplo flip (sul quarto) finale. Tutti salti che gli hanno permesso di sbriciolare letteralmente il suo primato personale, raccogliendo nel segmento 177.69 (97.41, 80.28) per 262.61.

Più fallose le prove degli altri due azzurri. Matteo Rizzo, quinto nella classifica finale, ha rallentato la sua corsa a causa di una caduta nel quadruplo toelooop, di un quadruplo loop altamente falloso e incorrendo più di un problema nel piatto forte della casa, il triplo axel, tanto da doversi accontentare di 155.53 (73.64, 82.89) per 241.21. Daniel Grassl ha invece parecchi punti per strada cadendo nel triplo lutz, arrivando in modo falloso dal quadruplo loop, degradato, e ricevendo una chiamata di sottoruotato nel triplo axel in sequenza con altri due doppi axel, inchiodando il suo score a 159.59 (81.87, 78.72) per 237.34, valido per la settima piazza.

A vincere la medaglia d’oro è stato, non senza sorprese, l’evitico Lukas Britschgi, protagonista di una pazzesca rimonta dall’ottava casella maturata grazie ad un free impreziosito da due quadruplo toeloop e due tripli axel che lo hanno spinto fino a 184.19 (98.31, 85.88) per 267.09. Mezzo harakiri infine per il grande favorito, il transalpino Adam Siao Him Fa, solo terzo con 164.87 (80.13, 85.74) per 257.99 a causa di una caduta nel quadruplo toeloop e diversi errori sparsi nel layout.