Cambia il tabellone di Jasmine Paolini a Doha: fuori Zheng, ora una rivale dal grande passato

Jasmine Paolini supera in scioltezza Caroline Garcia con il punteggio di 6-3 6-4 e, dopo aver saltato il primo turno grazie ad un bye, approda agli ottavi di finale del WTA 1000 di Doha 2025. Prestazione positiva e vittoria molto importante a livello psicologico per la numero uno d’Italia, che doveva cancellare il ricordo della sconfitta con Elina Svitolina al terzo turno degli ultimi Australian Open per 6-0 al terzo set.

La toscana, due volte finalista Slam nel 2024 al Roland Garros e a Wimbledon, si sta costruendo l’opportunità di raggiungere le fasi finali del Qatar TotalEnergies Open e compensare almeno parzialmente i 1000 punti in scadenza al termine della prossima settimana (per il trionfo di un anno fa a Dubai). Di fatto, nel terzo quarto del tabellone (il primo della parte bassa), Paolini è l’unica testa di serie ancora in gioco.

La campionessa olimpica in carica di doppio se la vedrà agli ottavi con la lettone Jelena Ostapenko, che ha regolato in due set (7-6 7-5) la russa Liudmila Samsonova dopo aver travolto al debutto la qualificata giapponese Aoi Ito. La 27enne baltica naviga attualmente fuori dalla top30 mondiale, ma in passato è stata in grado di vincere il Roland Garros giocando anche una semifinale a Wimbledon e dimostrando spesso e volentieri di poter mettere in difficoltà le big del circuito con la sua potenza devastante nei colpi da fondo.

La 29enne di Bagni di Lucca, in caso di successo con la mina vagante Ostapenko (che ha vinto l’unico scontro diretto tra le due agli US Open 2023), troverebbe ai quarti una tra la l’americana Sofia Kenin e la tunisina Ons Jabeur. Quest’ultima si è resa protagonista di un notevole upset, eliminando la quotata cinese Qinwen Zheng (finalista alle WTA Finals 2024 e numero 8 al mondo). Proiettandosi verso le semifinali, Paolini entrerebbe poi in rotta di collisione a meno di grandi sorprese con due stelle del tennis mondiale come Iga Swiatek ed Elena Rybakina.