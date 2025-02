Pallamano, Croazia-Danimarca: finalissima ai Mondiali 2025, nuova era o continuità?

Dopo tre settimane di intense partite, cammini esaltanti, pronostici ribaltati e attesi, gol, parate ed emozioni ci siamo: oggi è il giorno della finalissima ai Mondiali 2025 di pallamano, Croazia-Danimarca alla resa dei conti.

Si gioca alle 18.00 alla Unity Arena di Oslo: i croati, dopo aver superato con qualche problema le prime fasi del torneo iridato, dovendo fare i conti anche con un sacco di infortuni e diversi acciacchi di un gruppo che sta andando a esplorare possibilità fisiche estenuanti, sono riusciti a sopravvivere nel match senza esclusioni di colpi contro l’Ungheria (31-30 nei quarti di finale, ndr) e alla semifinale contro la Francia, vinta 31-28. Non vincono i Mondiali dal 2003, non vanno a medaglia dal 2013 (3° posto) e in generale hanno raccolto sin qui 5 piazzamenti da podio nel torneo globale.

Dall’altra parte invece c’è la Danimarca. Campione in carica di tutto o quasi (fatta eccezione per gli Europei). Vincono i Mondiali da tre edizioni consecutive e puntano al leggendario poker e alle Olimpiadi di Parigi 2024 si sono regalati un momento incredibile vincendo l’oro a Cinque Cerchi. I danesi non hanno avuto problemi ad arrivare sino a questo punto del torneo: tutte vittorie, larghe e convincenti, compresi il 40-30 contro la Germania nel Main Round, il 33-21 dei quarti di finale contro il Brasile e il 40-27 delle semifinali contro il Portogallo. Letteralmente una corazzata.

Croazia per ribaltare il pronostico, Danimarca per far succedere l’ineluttabile. I ragazzi di Dagur Sigurdsson, che devono cercare in elementi come il terzino Zvonimir Srna giocatori da cui farsi trascinare, riusciranno ad arginare Mathias Gidsel e soci, in duello che opporrà anche portieri del calibro di Dominik Kuzmanovic e Emil Nielsen? La parola al campo unico giudice supremo.