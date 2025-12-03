Pallamano, Mondiali femminili 2025: Norvegia e Danimarca continuano a vincere

Entra nel vivo il ‘Main Round’ dei Mondiali di Pallamano femminile 2025, in programma in Olanda e Germania fino al 14 dicembre. Ben dodici incontri si sono svolti nella giornata odierna, la seconda dopo la prima di ieri riservata al ‘Gruppo 2’.

Il primo gruppo si è aperto con il dominio della Danimarca nei confronti del Senegal (40-26). Successi importanti come da copione anche per Ungheria e Giappone, rispettivamente nei confronti di Romania (34-29) e Svizzera (27-21).

Oltre alle sfide di Rotterdam in Olanda si sono tenute delle importanti battaglie anche in quel di Dortmund in Germania. La Norvegia, leader del ‘Gruppo 4’ ed assoluta favorita per il titolo finale, non ha commesso errori ed ha saputo imporsi di forza per 39-29 contro la Svezia. Ottima prestazione anche per il Brasile contro la Corea del Sud (32-25) e per l’Angola che ha saputo regolare la Cechia per 28 -25 .

Domani scatterà finalmente anche il terzo gruppo, mentre sono previste le tre partite del secondo che si è già inaugurato ieri. La Germania guida la speciale detta virtualmente il passo nella propria classifica con due punti di margine sul Montenegro.