Pallamano, Bob Hanning è il nuovo direttore tecnico dell’Italia. Addio a Trillini

Dopo i rumors degli scorsi giorni, ora è ufficiale: la Federazione Italiana Giuoco Handball ha reso nota la scelta del nuovo direttore tecnico e consulente federale Bob Hanning, che sostituirà nel ciclo 2025-2028 il tecnico uscente Riccardo Trillini.

La FIGH – si legge sul sito dell’organizzazione – “apre nel contempo un nuovo capitolo di ulteriore crescita del Movimento, attraverso l’attuazione di un progetto ampio, strutturato e che toccherà a 360° l’evoluzione degli atleti sia delle Squadre Nazionali, seniores e giovanili”.

Così il neo presidente eletto Stefano Podini, che presenterà in conferenza stampa Hanning questa sera a Oslo, poco prima della semifinale iridata che metterà di fronte Danimarca e Portogallo: “Si tratta di un piano ampio e strutturato, avviato già dopo le elezioni del giugno scorso. e che non si limita alla riorganizzazione gestionale, ma che rappresenta anche un ulteriore passo in avanti sotto il profilo tecnico con riguardo ai settori indoor, di beach handball, delle Nazionali maschili e femminili, sia senior che giovanili”.

Poi ha aggiunto: “Conclusa l’esperienza dei Mondiali, che ha tracciato un solco importante in chiave futura per il nostro sport, dopo due cicli olimpici sotto la guida di Riccardo Trillini, al quale esprimo la mia più sincera gratitudine per il contributo indelebile che lascia al Movimento italiano dopo otto anni intensi di collaborazione con la Federazione, riteniamo che sia giunto il momento di avviare una nuova fase che sappia rispondere alle nostre ambizioni e alle esigenze di crescita ulteriore della pallamano italiana mantenendo comunque un importante anello di continuità tecnico con l’aiuto di coach Jürgen Prantner che affiancherà Hanning in questo percorso”.

Chi è Bob Hanning – Il profilo

Allenatore e dirigente sportivo, tedesco, 57 anni da compiere il 9 febbraio, è una delle figure di riferimento della pallamano teutonica. Dal 2005 ricopre la posizione di amministratore delegato del Füchse Berlino, club con cui ha vinto tre volte la European League (2015, 2018 e 2023), due edizioni dell’IHF Superglobe (2015 e 2016) e una Coppa di Germania (2014).

Dal 2013 al 2021 Hanning è stato vicepresidente della federazione tedesca, periodo nel quale la nazionale maschile ha conquistato sia gli Europei 2016 sia il bronzo olimpico a Rio de Janeiro.

“Sono molto emozionato per questa nuova opportunità – ha dichiarato Hanning – e per la sfida che ci attende. Continuare il grande lavoro di Riccardo Trillini e della squadra sarà un compito impegnativo, ma che accetto con totale impegno. Per sviluppare ulteriormente la pallamano italiana dovremo percorrere questa strada insieme, Federazione, club e giocatori, ciascuno facendo la propria parte. Collaborazione e unità saranno la chiave del nostro successo. Sfruttiamo l’attuale slancio ed entusiasmo per fare progredire ulteriormente la pallamano italiana. Sono grato per il supporto di tutti coloro che amano lo sport della pallamano in Italia. Affrontiamo questa sfida insieme”.

Le prime partite in cui Bob Hanning sarà in panchina saranno quelle del 13 e del 16 marzo contro la Lettonia: prima in trasferta a Jelgava e poi in casa ad Oristano, in vista delle qualificazioni agli Europei 2026.