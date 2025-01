Pallamano: Danimarca in finale, Portogallo piegato alla distanza. Ora la finalissima con la Croazia

Domenica 2 febbraio, la Danimarca scenderà in campo per provare a vincere il suo quarto titolo iridato consecutivo ai Mondiali di pallamano. La selezione nordica infatti nella semifinale contro il Portogallo si è imposta alla fine 40-27 legittimando la sua superiorità nella ripresa.

Eppure i lusitani hanno lottato con tante idee e tanto onore. Nonostante il 6-2 iniziale, Martim Costa e soci ci hanno provato rientrando clamorosamente in partita al 22° minuto, sul 13-12, e accusando uno svantaggio di soli 4 gol all‘intervallo, chiuso sul 20-16 per i campioni di tutto.

Nella ripresa però, la maggior cifra tecnica della Danimarca è venuta fuori: i ragazzi di Nikolaj Jacobsen hanno mostrato tecnica, soluzioni e la solita insuperabile classe. Gidsel, alla fine 9 gol, ha letteralmente spaccato la partita sino a quando il Portogallo non è andato al tappeto, comunque con l’onore delle armi, in un match dove Emil Nielsen è stato votato come Player of the Match.

Ora le finali. Domenica 2 febbraio: alle ore 15.00 Francia-Portogallo, per il bronzo, e Danimarca-Croazia, per l’oro, alle 18.00. Chi si prenderà lo scettro mondiale e l’ultimo posto sul podio? La parola al campo, unico giudice supremo.