Pallamano, la Croazia trionfa in casa sulla Francia e vola in finale

La Croazia è ufficialmente la prima finalista dei Mondiali 2025 di pallamano. Il pubblico di casa ha spinto in quel di Zagabria i propri atleti che dopo un primo parziale perfetto hanno completato l’opera imponendosi contro la Francia per 31-28.

I croati non hanno sbagliato nulla durante l’ultima battaglia prima dell’ipotetica bagarre verso la medaglia d’oro. Zvonimir Srna ha iniziato l’opera ed ha subito messo pressione ai francesi, i primi trenta minuti si sono conclusi con il netto punteggio di 18-11 a favore del team diretto da Dagur Sigurðsson.

La risposta della Francia è arrivata con la ripresa delle ostilità. Dika Mem, Ludovic Fabregas, Nedim Remili hanno accorciato le distanze tornando prepotentemente in lotta. La rimonta non è però riuscita anche grazie all’eccellente lavoro di Dominik Kuzmanović, uno dei migliori portieri del torneo, che ha sigillato la vittoria della Croazia per 31-28.

Domani il Portogallo sfiderà presso l’Unity Arena di Bærum (Norvegia) la Danimarca, assoluta favorita per il successo finale dopo gli acuti alle Olimpiadi di Parigi 2024 e nell’ultima edizione dei Mondiali. La Croazia, invece, guarda già alla sfida per il titolo iridato, che si svolgerà, come la seconda semifinale, in Scandinavia.