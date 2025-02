Federica Brignone è la terza di sempre in gigante! Agganciate Worley e Proell, Shiffrin nel mirino

Federica Brignone, dopo la medaglia d’oro ai Mondiali di Saalbach, si conferma in stato di grazia e completa una magica doppietta in gigante a Sestriere nonostante fosse debilitata causa influenza. La valdostana ha conquistato oggi il quarto successo stagionale tra le porte larghe (nelle altre tre gare disputate è uscita) nel circuito maggiore, facendo un prezioso passo avanti verso la conquista della Sfera di Cristallo.

L’azzurra, oltre a consolidare la sua leadership nella classifica generale di Coppa del Mondo (+190 su Lara Gut-Behrami e +326 su Zrinka Ljutic), ha accorciato le distanze su Alice Robinson nella graduatoria di specialità portandosi a 40 punti dalla neozelandese e scalzando dalla seconda posizione la svedese Sara Hector (adesso a -79 dalla vetta) quando mancano due giganti al termine della stagione.

L’azzurra nel frattempo ha agganciato la francese Tessa Worley e l’austriaca Annemarie Moser-Proell al terzo posto tra le gigantiste più vincenti di tutti i tempi in Coppa del Mondo con 16 affermazioni, ma a questo punto l’obiettivo diventa quello di raggiungere prima la svizzera Vreni Schneider (20) e poi la statunitense Mikaela Shiffrin (22) per stabilire il nuovo primato assoluto tra le donne (in campo maschile Ingemar Stenmark è irraggiungibile a quota 46).

CLASSIFICA VINCITRICI GIGANTE IN COPPA DEL MONDO

1. Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) 22

2. Vreni Schneider (Svizzera) 20

3. Federica Brignone (Italia) 16

3. Tessa Worley (Francia) 16

3. Annemarie Moser-Proell (Austria) 16