Federica Brignone decima nella classifica delle vittoriose di tutti i tempi: due leggende nel mirino

Federica Brignone si sta rendendo protagonista di una stagione magnifica, con due preziose medaglie iridate (argento in superG e soprattutto l’oro in gigante) ed un notevole ruolino di marcia in Coppa del Mondo. La doppietta di Sestriere tra le porte larghe ha consentito all’azzurra di volare a +190 su Lara Gut-Behrami e +326 su Zrinka Ljutic in classifica generale, costruendo così un buon margine di sicurezza verso la volata finale in ottica Sfera di Cristallo.

La 34enne valdostana ha collezionato ben dieci podi e sette successi stagionali nel circuito maggiore, aggiornando le sue statistiche e raggiungendo traguardi di alto profilo. Nello specifico, grazie alla doppia affermazione di Sestriere in gigante, Brignone ha staccato Hanni Wenzel (Liechtenstein) issandosi in solitaria al decimo posto tra le sciatrici più vincenti di sempre nel Circo Bianco.

L’italiana ha archiviato la vittoria numero 34 in carriera (16 in gigante, 11 in superG, 5 in combinata e 2 in discesa), lanciandosi ora all’inseguimento della tedesca Katja Seizinger (36) e dell’austriaca Marlies Schield (37). Graduatoria guidata da due americane attualmente in attività, con Mikaela Shiffrin a 99 e Lindsey Vonn a 82, mentre l’austriaca Annemarie Moser-Proell è terza con 62.

CLASSIFICA VINCITRICI IN COPPA DEL MONDO

1. Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) 99

2. Lindsey Vonn (Stati Uniti) 82

3. Annemarie Moser-Proell (Austria) 62

4. Vreni Schneider (Svizzera) 55

5. Renate Goetschl (Austria) 46

5. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 46

7. Anja Paerson (Svezia) 42

8. Marlies Schield (Austria) 37

9. Katja Seizinger (Germania) 36

10. Federica Brignone (Italia) 34