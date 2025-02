Dominik Paris fa la voce grossa nella seconda prova di discesa a Crans Montana, Casse in top 10

Dominik Paris ruggisce e fa segnare il miglior tempo nella seconda prova di discesa libera maschile a Crans Montana in Coppa del Mondo. Dopo una prima prova nella giornata di ieri che aveva visto il meranese di fatto andare a spasso, oggi è arrivato un evidente step in avanti, spingendo di più e trovando feeling sulla pista Nationale: 1:56.79 il suo tempo al traguardo.

In seconda posizione c’è lo statunitense Ryan Cochran-Siegle che paga un ritardo di 28 centesimi, accumulato specialmente nella prima parte del tracciato. Segue un ottimo Franjo von Allmen: l’elvetico giunge terzo a 41 centesimi di ritardo e sarà ancora una volta uno dei favoriti per la vittoria nella gara di casa. Sorprendente quarta piazza per lo statunitense Jared Goldberg a un ritardo di 42 centesimi con il pettorale n.34.

Seguono lo sloveno Miha Hrobat che conclude quinto a 50 centesimi di ritardo e Vincent Kriechmayr che è sesto a 55 centesimi: anche l’austriaco ha performato decisamente di più dopo la prova tutt’altro che brillante disputata ieri. Sesto Alexis Monney che sarà insieme agli altri elvetici uno dei favoriti domani: 0”58 il suo ritardo. Ancora in sordina Marco Odermatt che è quattordicesimo a 1”37.

Il migliore tra gli altri azzurri è un buon Mattia Casse che chiude in nona piazza a 0”81 dopo il terzo posto di ieri. Non male Matteo Franzoso che arriva a 2”03. Più indietro Benjamin Jacques Alliod, Nicolò Molteni, Florian Schieder e Christof Innerhofer che concludono rispettivamente a 2”26, 2”32, 2”42 e a 2”70 da Paris. Ancora più distante Giovanni Franzoni che paga 3”31.